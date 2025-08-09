বন্ধুদের সঙ্গে নিকলী হাওরে ঘুরতে এসে প্রাণ গেলো যুবকের
কিশোরগঞ্জের নিকলী হাওরে ঘুরতে গিয়ে পানিতে ডুবে বনান্ত ইসলাম (২৩) নামে এক পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরে ছাতিরচর করচবনের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
বনান্ত ইসলাম বগুড়া সদর উপজেলার ঠনঠনিয়া শহীদনগর গ্রামের আশরাফুল ইসলামের ছেলে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, শনিবার বনান্ত ইসলাম আট বন্ধু নিয়ে নিকলী হাওরে ঘুরতে আসেন। দুপুর দেড়টার দিকে তারা নৌকা থেকে নেমে পানিতে গোসল করতে যান। এসময় হঠাৎ বনান্ত পানিতে ডুবে যান। পরে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
বনান্তর খালাতো ভাই আলিফ জানান, ‘আমরা বনান্তকে বলেছিলাম তুমিতো সাঁতার জানো না, বেশি দূরে যেও না। সবাই কোমর সমান পানিতে নেমে হেঁটে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি বনান্ত পানিতে ডুবে যাচ্ছে।’
আলিফ আরও জানান, তারা নৌকার মাঝিকে ডাকেন। কিন্তু মাঝি কাছে পৌঁছানোর আগেই বনান্ত ডুবে যায়। পরে মাঝি অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে উদ্ধার করে নিকলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. সোহাগ মিয়া তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিকলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী আরিফ উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনা সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
