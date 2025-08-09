  2. দেশজুড়ে

কুড়িগ্রামে ১০ ফুট দৈর্ঘ্যের আহত অজগর উদ্ধার

প্রকাশিত: ০৮:৫৬ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
কুড়িগ্রামের উলিপুরে ১০ ফুট দৈর্ঘ্যের একটি অজগর সাপ উদ্ধার করেছে স্থানীয় এক জেলে। পরে শনিবার (৯ আগস্ট) বিকেলে বনবিভাগের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহত সাপটিকে নিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে উপজেলার বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের ফকিরের চর এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে ফকিরের চরের বাসিন্দা আমজাদ আলী ব্রহ্মপুত্র নদের কোলায় নিষিদ্ধ চায়না ডারকি জাল পাতেন। এসময় সাপটি মাছ খাওয়ার জন্য জালের ভেতরে ঢুকে পড়ে। আমজাদ আলী জাল তুলতে গেলে প্রায় ১৫ কেজি ওজনের ১০ ফুট দৈর্ঘ্যের অজগর সাপ দেখতে পান। খবরটি জানাজানি হলে এলাকার মানুষ ভিড় জমায়।

বুড়াবুড়ি ইউনিয়ন পরিষদের স্থানীয় ইউপি সদস্য আব্বাস আলী বলেন, সাপটিকে দেখে এসেছি। পরে বন বিভাগের কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি সাপ নিয়ে যায়।

ওয়াইল্ড লাইফ অ্যান্ড স্নেক রেসকিউ টিমের প্রতিনিধি, নাঈম ইসলাম বলেন, সাপটি মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত। তাকে চিকিৎসার জন্য রংপুরে পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বার্মিজ পাইথন একটি নির্বিষ এবং বিপন্ন প্রজাতির সাপ। এরা মানুষের কোনো ক্ষতি করে না, বরং আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অনেকেই ভয় বা ভুল ধারণার কারণে এ ধরনের সাপকে মেরে ফেলে।

উলিপুর উপজেলা বন বিভাগ কর্মকর্তা ফজলুল হক বলেন, সাপটি আঘাতপ্রাপ্ত, তাকে উদ্ধার করে রংপুর চিড়িয়াখানায় পাঠানো হয়েছে।

