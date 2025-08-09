কিশোরগঞ্জ
নোংরা পরিবেশে খাবার তৈরি, ৫ লাখ টাকা জরিমানা
কিশোরগঞ্জে মদন গোপাল সুইস কেবিনসহ পাঁচটি খাদ্য প্রস্তুত ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত। শনিবার (৯ আগস্ট) অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করেন সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলাম।
দণ্ডপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- শহরের গৌরাঙ্গবাজারের মদন গোপাল সুইস কেবিনকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি তৈরির দায়ে ১ লাখ টাকা, গাইটাল এলাকার আল মাসুম ব্রেড অ্যান্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরিকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও ক্ষতিকর কৃত্রিম রং ব্যবহারের দায়ে ১ লাখ টাকা, কালিবাড়ী মোড়ের জয়কালি রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড বিরিয়ানি হাউজকে খাবারে তেলাপোকা ও রান্নাঘরে অস্বাস্থ্যকর টয়লেট রাখার দায়ে ১ লাখ টাকা, বড় বাজারের শ্রী রামকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারকে নোংরা পরিবেশে মিষ্টি প্রস্তুত ও সংরক্ষণের দায়ে ১ লাখ টাকা এবং বত্রিশ এলাকার এ.টি. ফ্লাওয়ার মিলসকে অনিবন্ধিত অবস্থায় ময়দা বাজারজাত করায় ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযানে কিশোরগঞ্জের নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. আশরাফুল ইসলাম তালুকদার, জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর শংকর চন্দ্র পালসহ র্যাব ও পুলিশের একটি দল উপস্থিত ছিল।
এসকে রাসেল/জেডএইচ/জেআইএম