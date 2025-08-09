সাংবাদিক তুহিন হত্যা
আওয়ামী লীগ নেতার গেস্ট হাউজ থেকে আসামি গ্রেফতার
গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি শহিদুল ইসলামকে (২৮) কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খসরু ঠাকুরের গেস্ট হাউজ থেকে গ্রেফতার করেছে র্যাব।
শনিবার (৯ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টায় প্রেস কনফারেন্সে বিষয়টি নিশ্চিত করেন র্যাব-১৪ সিপিসি-২ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের অধিনায়ক মো. আশরাফুল কবির।
গ্রেফতার শহিদুল ইসলাম ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার বালিপাড়া এলাকার মৃত আব্দুল করিমের ছেলে। তিনি গাজীপুর চৌরাস্তা এলাকার কবিরের বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করে আসছেন।
র্যাব কমান্ডার জানান, শেরপুরের নকলা থানার বাদশা ভোগড়াবাইপাস গাজীপুর বসবাস করে আসছেন। ঘটনার দিন গাজীপুর ইবিএল এটিএম বুথ চান্দনা চৌরাস্তা থেকে টাকা উত্তোলন করে নিয়ে যাওয়ার সময় অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজন দেশীয় অস্ত্র দিয়ে বাদশাকে এলোপাতাড়িভাবে কুপিয়ে আহত করেন। ঘটনাটি সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন ভিডিও করার সময় শহিদুল ইসলাম ও তার সহযোগীরা তাদের হাতে থাকা দেশীয় অস্ত্র দিয়ে তাকে ধাওয়া করেন।
এসময় তুহিন জীবন রক্ষার্থে দৌড় দেন। তিনি বাসন থানার চান্দনা চৌরাস্তা মসজিদ মার্কেটে রুহুল আমীনের চায়ের দোকানের সামনে পৌঁছালে আসামিরা তাকে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যান। এ ঘটনায় তুহিনের বড় ভাই বাদী হয়ে মামলা করেন।
তারই পরিপ্রেক্ষিতে র্যাব-১৪ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের সদস্যরা তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে আসামি শহিদুল ইসলামের অবস্থান নিশ্চিত হয়ে অভিযান চালান। কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলা সদরের পুরান বাজারের ‘তালুকদার ঠাকুর গেস্ট হাউজ’ থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এই গেস্ট হাউজের মালিক ইটনা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খসরু ঠাকুর।
র্যাব আরও জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছেন শহিদুল। তার বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
