  2. দেশজুড়ে

বড়পুকুরিয়া খনিতে কয়লা উত্তোলন শুরু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি দিনাজপুর
প্রকাশিত: ০৯:৪৭ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
বড়পুকুরিয়া খনিতে কয়লা উত্তোলন শুরু

এক মাস ১৭ দিন বন্ধ থাকার পর দিনাজপুরের পার্বতীপুরে বড়পুকুরিয়া খনি থেকে কয়লা উত্তোলন শুরু হয়েছে।

শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে খনির নতুন ১৪০৬ নম্বর ফেজ থেকে কয়লা উত্তোলন শুরু হয়।

এর আগে ২৩ জুন ১৩০৫ নম্বর ফেজে কয়লা মজুত শেষ হওয়ায় খনি থেকে উত্তোলন সাময়িক বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির মহাব্যবস্থাপক (মাইন অপারেশন) খান মো. জাফর সাদিক।

নতুন ফেজ থেকে কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ লাখ ৯৪ হাজার টন। শুরুর দিন থেকে প্রথম এক সপ্তাহে প্রতিদিন ১ হাজার ৫০০ থেকে ২ হাজার টন কয়লা উত্তোলন হবে। পরে প্রতিদিন ৩ হাজার থেকে ৩ হাজার ৫০০ টন কয়লা উত্তোলন হবে আগামী ডিসেম্বর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক (মাইন অপারেশন) খান মো. জাফর সাদিক বলেন, ১৪০৬ নম্বর নতুন ফেজ নির্মাণ এবং ১৩০৫ নম্বর পুরোনো ফেজ থেকে সব যন্ত্রপাতি স্যালভেজ ও যথাযথ মেইনটেন্যান্স শেষে শনিবার সকাল থেকে নতুন ফেজের উৎপাদন শুরু হয়েছে।

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৫২৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি হিসেবে এই কয়লা সরবরাহ করা হবে। চলতি বছরের ২৩ জানুয়ারি থেকে খনির ভূগর্ভস্থ ১৩০৫ নম্বর ফেজ থেকে কয়লা উত্তোলন শুরু হয়। ওই ফেজ থেকে কয়লা উত্তোলন হয়েছে ৫ লাখ ১ হাজার টন।

এমদাদুল হক মিলন/জেডএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।