গাজীপুরে আন্তঃনগর পদ্মা এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত

প্রকাশিত: ০৯:৫৭ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা আন্তঃনগর পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন ও একটি বগি জয়দেবপুর রেল জংশনে লাইনচ্যুত হয়েছে।

এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ ও ঢাকা-রাজশাহী-খুলনা রুটে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে।

শনিবার (৯ আগস্ট) রাত ৮টা ৪০ মিনিটে জয়দেবপুর রেল জংশনের উত্তর পাশে স্টেশনের ঠিক আগ মুহূর্তে এই লাইনচ্যুতির ঘটনা ঘটে।

আন্তঃনগর পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন ও বগি লাইনচ্যুতি হওয়ার ফলে গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে শহরের রাজবাড়ি সড়কে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

জয়দেবপুর রেল জংশনের সিনিয়র স্টেশন মাস্টার আবুল খায়ের চৌধুরী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ট্রেনটি হোম সিগন্যাল পার হয়ে স্টেশনে প্রবেশের মুহূর্তেই ভুল পয়েন্টের কারণে ব্রডগেজ থেকে মিটার গেজ লাইনে প্রবেশ করে। এতে ট্রেনের ইঞ্জিন ও একটি বগি লাইনচ্যুত হয়।

এদিকে আন্তঃনগর পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন ও বগি লাইনচুতি হওয়ার পর স্টেশনের তিন নম্বর লাইনে খুলনাগামী চিত্রা এক্সপ্রেস ট্রেনটি দাঁড়িয়ে আছে।

স্টেশন মাস্টার আবুল খায়ের বলেন, ট্রেনটির যে বগিগুলো লাইনচ্যুত হয়নি, সেগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে মৌচাকের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তাহলে ওই লাইনটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এতে ট্রেন চলাচলে কোনো বিঘ্ন হবে না।

ট্রেনটি স্টেশনে প্রবেশের আগ মুহূর্তে গতি কম থাকায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ট্রেনের ইঞ্জিন ও বগি উদ্ধারের জন্য ঢাকায় রিলিফ ট্রেন আসার জন্য খবর দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

