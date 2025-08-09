  2. দেশজুড়ে

শিবচরে এনসিপির ৪ নেতার পদত্যাগ

প্রকাশিত: ১০:০৭ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
শিবচরে এনসিপির ৪ নেতার পদত্যাগ

মাদারীপুরের শিবচর উপজেলা সমন্বয়ক কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) চার নেতা।

শনিবার (৯ আগস্ট) বিকেলে শিবচর প্রেসক্লাবের হলরুমে সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন তারা।

পদত্যাগকারীরা হলেন শিবচর উপজেলা সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী শাকিল খান এবং সদস্য রিয়াজ রহমান, মহিউদ্দিন ও কাজী রফিক।

এর আগে গত ১৫ জুন কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব আখতার হোসেন ও মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহর যৌথ সই করা চিঠিতে শিবচর উপজেলা সমন্বয়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটির মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে তিন মাস অথবা উপজেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন না হওয়া পর্যন্ত।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে রিয়াজ রহমান বলেন, ব্যক্তিগত কারণেই এনসিপির সব ধরনের দায়িত্ব ও কার্যক্রম থেকে আমরা চারজন অব্যাহতি নিচ্ছি। বর্তমানে আমরা কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নই।

