বেগমগঞ্জে নিহত ৭

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৪৬ এএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে মাইক্রোবাস খালে পড়ে লক্ষ্মীপুরের নিহত ৭ জনের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। এসময় পাশাপাশি কবরস্থানে থাকা ৬ জনের কবর জিয়ারত করেন তিনি।

শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেন, দুর্ঘটনাটি শুধু লক্ষ্মীপুর নয়, সারাদেশের মানুষের মনে নাড়া দিয়েছে। এটি মর্মান্তিক মৃত্যু। এরপরও গাড়ির মালিকপক্ষ নিহতের পরিবারের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। মালিককে নিহতদের পরিবারের কাছে এসে ক্ষমা চাইতে হবে এবং সান্ত্বনা দিতে হবে। সে যত বড় মালিকই হোক। ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও করতে হবে।

শনিবার (৯ জুলাই) বিকেলে নেতাকর্মীদের নিয়ে সদর উপজেলার উত্তর জয়পুর ইউনিয়নের পশ্চিম চৌপল্লী গ্রামে ওমান প্রবাসী বাহার উদ্দিনের বাড়িতে উপস্থিত হন তিনি। এসময় প্রবাসী বাহার ঘটনার জন্য মাইক্রোবাসের মালিক এবং চালককে দায়ী করে তাদের বিচারের দাবি জানান।

এ্যানি আরও বলেন, পরিবারটির সাতজন নিহত হয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করি, তাদেরকে যেন বেহেশত নসিব করেন। চালক, মালিক, যাত্রী আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। আমরা এ পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে তাদের বাড়িতে এসেছি। সরকারকেও পরিবারটির প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বাফুফের সহ-সভাপতি ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী হ্যাপী, চন্দ্রগঞ্জ থানা বিএনপির আহ্বায়ক বেলাল হোসেন, যুগ্ম-আহ্বায়ক এম ইউসুফ ভূঁইয়া, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি হাসান মাহমুদ ইব্রাহিম, চন্দ্রগঞ্জ থানা যুবদলের সদস্য সচিব আব্দুল মুকিত সোহেল ও থানা ছাত্রদলের আহ্বায়ক ইসমাইল হোসেন প্রমুখ।

এদিকে রাতে চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোবারক হোসেন বলেন, মাইক্রোবাস চালক এনায়েত আকবর নতুন লাইসেন্স পেয়েছিলেন। ২০২৯ সাল পর্যন্ত তার মেয়াদ রয়েছে। ঘটনার পর থেকে ওই চালক পলাতক রয়েছেন। দুর্ঘটনা কবলিত মাইক্রোবাসটিও নতুন। এটির রুট পারমিটসহ অন্য বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) দিবাগত রাতে বেগমগঞ্জ থানায় প্রবাসী বাহারের বাবা আবদুর রহিম বাদী হয়ে চালক এনায়েত হোসেন আকবরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। আকবর লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার হাজিরপাড়া ইউনিয়নের চরচামিতা এলাকার পাটওয়ারী বাড়ির মৃত ফয়েজ আহমেদের ছেলে। প্রবাসী বাহারকে নিয়ে তার স্বজনরা বুধবার (৬ আগস্ট) ভোরে বাড়ি ফেরার পথে বেগমগঞ্জের চন্দ্রগঞ্জে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় পরিবারের ৪ নারী ও ৩ শিশু মারা যায়।

কাজল কায়েস/এফএ/এমএস

