  2. দেশজুড়ে

বিএনপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় ঐক্য জরুরি: শাহজাহান

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নোয়াখালী
প্রকাশিত: ০৯:২২ এএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
বিএনপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় ঐক্য জরুরি: শাহজাহান

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজাহান বলেছেন, অতীতে যা হয়েছে সেগুলো ভুলে গিয়ে তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে, একটি পক্ষ আমাদের মধ্যে বিবাদ তৈরি করতে চায়। এজন্য আমাদের ঐক্য জরুরি।

শনিবার (৯ আগস্ট) বিকেলে নোয়াখালীর সুবর্ণচরের চরজব্বর ডিগ্রি কলেজ মাঠে কৃষক দল আয়োজিত কৃষক সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, সংবিধানে বিসমিল্লাহ জিয়াউর রহমান সংযুক্ত করেছেন। তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে জীবনযাপন করেছেন। আল্লাহ যাকে সম্মান দেন কেউ তাকে অপমান করতে পারেন না। তাই মানবসেবার মাধ্যমে সবাইকে জীবনযাপন করতে হবে। তাহলে সম্মান আল্লাহ দেবেন।

তিনি আরও বলেন, জুলাই আগস্টে বিপ্লব করে ফ্যাসিবাদকে বিদায় করেছি। নির্বাচনে কারো মার্কা হবে ধানের শীষ, কারো হবে দাঁড়িপাল্লা, কিন্তু সবাইকে এক থাকতে হবে যেন দেশে আর ফ্যাসিবাদ তৈরি না হয়। আর আমাদের এই ঐক্যেল মাধ্যমে ফ্যাসিবাদকে চিরস্থায়ীভাবে তাড়াতে হবে। এমপি-মন্ত্রী আমার কাছে বড় না, বড় হচ্ছে আমার দেশের জনগণ। যারা সত্যিকারের মানুষ তারা নিজের স্বার্থ নয় দেশকে ভালোবাসে। আমি দলের দুর্দিনে ছিলাম, এখনও আছি।

সবাইকে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করে শাহজাহান বলেন, যে যা করেছেন তা গতকাল পর্যন্ত, আজকের পর থেকে আর না। দলের সম্মান রক্ষায় সবাইকে বিশৃঙ্খল কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে হবে। যারা অত্যাচার করেছেন তাদের শাস্তি পেতেই হবে। আর যারা তাদের অধিকার হারিয়েছেন তাদের অধিকার ফিরে পাবেন।

সুবর্ণচর উপজেলা কৃষক দলের সভাপতি শাহাদাৎ হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল মালেকের সঞ্চালনায় জেলা বিএনপির সদস্য অ্যাডভোকেট আবদুর রহমান, বিএনপি নেতা সলিমুল্ল্যাহ বাহার হিরন, আবু নাসের, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহাদাত হোসেন, জেলা সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি সাবের আহমেদ, জেলা কৃষক দলের সভাপতি পলাশ, জেলা কৃষকদলের সাধারণ সম্পাদক হারুন, জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আজগর উদ্দীন দুখু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ইকবাল হোসেন মজনু/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।