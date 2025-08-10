  2. দেশজুড়ে

ভোলা

যুবলীগ নেতার মাছের আড়তে চাঁদা দাবি, ছাত্রদল নেতা গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:৩৫ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
ভোলার মনপুরায় যুবলীগ নেতার মাছের আড়তে চাঁদা দাবির অভিযোগে মো. তানভীর হাওলাদার (২৫) নামে ছাত্রদলের এক নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

তানভীর মনপুরা উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক। তিনি উপজেলার বাধের হাট এলাকার মো. আবদুল মান্নানের ছেলে।

রোববার (১০ আগস্ট) দুপুরে হাজিরহাট ইউনিয়নের দাসেরহাট এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, মনপুরা উপজেলা যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও হাজিরহাট ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম‌্যান নিজাম উদ্দিন হাওলাদারের মাছের আড়তে দীর্ঘদিন ধরে চাকরি করছেন দীপঙ্কর। ছাত্রদল নেতা তানভীর হাওলাদার ওই মাছের আড়তে চাঁদা দাবি করে আসছেন। এ ঘটনায় শনিবার ৯ আগস্ট বেলা ১১টার দিকে তানভীর ও কয়েকজন সহযোগী আড়তে এসে ফের চাঁদা দাবি করেন। এসময় তিনি চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে তানভীর ও তার সহযোগীরা মারধর করে আড়ত থেকে কয়েকটি ইলিশ নিয়ে যান।

মনপুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আহসান কবীর জানান, নিজাম হাওলাদারের কর্মচারী একটি মামলা করেছেন। ওই মামলায় অভিযান চালিয়ে দুপুরের তানভীরকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

