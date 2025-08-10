  2. দেশজুড়ে

নরসিংদীতে হাসপাতাল থেকে নবজাতক চুরি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নরসিংদী
প্রকাশিত: ০৮:৩৬ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
নরসিংদীতে হাসপাতাল থেকে নবজাতক চুরি

নরসিংদীর একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে একদিন বয়সী নবজাতক চুরির অভিযোগ উঠেছে। রোববার (১০ আগস্ট) বিকেলে বাসাইল মোড় এলাকার ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে।

স্বজনদের অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি এবং অব্যবস্থাপনার কারণেই এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা।

জানা যায়, শিবপুর উপজেলার বাড়ৈআলগি এলাকার অটোরিকশাচালক শরিফ মিয়ার স্ত্রী মিথিলা শনিবার (৯ আগাস্ট) বিকেলে প্রসব ব্যথা নিয়ে ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন। অস্ত্রোপাচারের মাধ্যমে তার ছেলে সন্তান জন্ম হয়।

এরপর রোববার (৯ আগাস্ট) বিকেলে হাসপাতালের কেবিন থেকে নবজাতকটি নিখোঁজ হলে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে স্বজনদের অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি এবং অসচেতনতায় চুরির ঘটনা ঘটেছে।

তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, পরিবারের উপস্থিতেই এই ঘটনা ঘটেছে। এখানে আমাদের কোনো গাফলতি ছিল না।

হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা মুজিবুর রহমান বলেন, মিথিলার নাম নিয়ে স্বজনের পরিচয়ে একটি নারী হাসপাতালে ঢুকেন। তখন রোগীর পরিবারের লোকজনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এরপরই নবজাতকটি নিখোঁজ হয় বলে জানান রোগীর স্বজনরা। সিসিটিভির ফুটেজে বিষয়টি সম্পর্কে আঁচ করা যায়।

নরসিংদী মডেল থানার উপ-পরিদর্শক অনিক কুমার গুহ বলেন, নবজাতক চুরি যাওয়ার খবর পেয়ে হাসপাতাল পরিদর্শন করেছি। আমরা হাসপাতালে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছি। নবজাতকটি উদ্ধারের চেষ্টা করছে পুলিশ।

অন্যদিকে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বোরকা পরিহিত অপরিচিত এক নারী আঁচলের নিচে করে কিছু একটা নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যান।

সজ্ঞিত সাহা/জেডএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।