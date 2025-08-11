খুলনায় সুপার জুট মিলে আগুন

  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি খুলনা
প্রকাশিত: ০৮:১৭ এএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
খুলনার ফুলতলা উপজেলার সুপার জুট মিলে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। তবে দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসায় তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। রোববার (১০ আগস্ট) রাত আনুমানিক সোয়া ৯টায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের চারটি স্টেশনের ছয়টি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রায় ৪০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

খুলনা বিভাগীয় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপ-পরিচালক মো. মতিয়ার রহমান বলেন, ফুলতলার সুপার জুট মিলে আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের প্রথম ইউনিট রওনা দেয়। পর্যায়ক্রমে ছয়টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। রাত ১০টা ৪১ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

জুট মিলের একটি গোডাউনের পাটের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে তদন্ত সাপেক্ষে ক্ষতির পরিমাণ জানা যাবে বলেও জানান তিনি।

আরিফুর রহমান/এফএ/জেআইএম

