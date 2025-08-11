নোয়াখালীতে রডবোঝাই ট্রাক ছিনতাই, যুবদল কর্মীসহ গ্রেফতার ২

নোয়াখালীতে রডবোঝাই ট্রাক ছিনতাই, যুবদল কর্মীসহ গ্রেফতার ২
নোয়াখালীর কবিরহাটে রডবোঝাই ট্রাক ছিনতাইয়ের দায়ে সোলায়মান সুজন নামে এক যুবদল কর্মীসহ দুইজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
রোববার (১০ আগস্ট) রাতে তাদের বিরুদ্ধে ছিনতাইয়ের মামলা রুজু করা হয়েছে। এ ঘটনায় ওই যুবদল কর্মীকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
অভিযুক্ত যুবদল কর্মী সোলেমান সুজন (৩৫) কবিরহাট উপজেলার মধ্য সুন্দলপুর গ্রামের মফিজুর রহমান ওরফে আনন্দ মাস্টারের ছেলে।
গ্রেফতার অপরজন কবিরহাট পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর ঘোষবাগ গ্রামের ওমর আলীর ছেলে আবু ছায়েদ (৪৫)। তাদেরকে সোমবার (১১ আগস্ট) আদালতে সোপর্দ করা হবে।
কবিরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন মিয়া বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, শনিবার (৯ আগস্ট) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে ট্রাকটি ছিনতাই করে কবিরহাট এলাকায় নিয়ে আসেন আসামিরা। খবর পেয়ে মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনলাইন ট্র্যাকারের মাধ্যমে উপজেলার সুন্দলপুর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে রডবোঝাই ট্রাক উদ্ধার ও তাদের আটক করা হয়।
এ ঘটনায় যুবদল কর্মী সোলায়মান সুজনকে আজীবনের জন্য যুবদলের প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
কবিরহাট উপজেলার সুন্দলপুর ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক মোশারফ হোসেন সুমন ও সদস্য সচিব জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বহিষ্কারের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
ওই বিজ্ঞপ্তিতে যুবদলের যেকোনো পর্যায়ের নেতাকর্মী বহিষ্কৃত সুজনের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক স্থাপন করলে তাদের বিরুদ্ধেও সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করা হয়েছে।
