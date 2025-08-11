স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীদের কড়া বার্তা কেন্দ্রীয় সভাপতির

স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীদের কড়া বার্তা কেন্দ্রীয় সভাপতির
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি এস এম জিলানী। দলের কোনো নেতাকর্মী যদি কোনো অপরাধে জড়িয়ে পড়েন, তাহলে তাদের দল থেকে বহিষ্কার করা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।
রোববার (১০ আগস্ট) সাতক্ষীরা পৌর অডিটোরিয়ামে সাতক্ষীরা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আয়োজনে জেলা ও তৃণমূল নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ সতর্কবার্তা দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট কামরুজ্জামান ভুট্টো।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে এস এম জিলানী বলেন, আগামী বাংলাদেশ গড়তে হলে তারেক রহমানের নির্দেশনায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। বিএনপির জন্য আগামী নির্বাচন সহজ হবে না, তাই সবাইকে অপরাধ থেকে বিরত থেকে দলকে শক্তিশালী করার কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে।
সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি সরদার নুরুজ্জামান, নেছারুদ্দীন শফিক, সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হাসান প্রমুখ।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব শেখ শরিফুজ্জামান সজিব। এছাড়া উপজেলা ও পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃবৃন্দও সভায় অংশ নেন।
সভায় বক্তারা নেতাকর্মীদের রাজনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানান এবং তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
আহসানুর রহমান রাজীব/এফএ/জেআইএম