১৫ বছর পর নওগাঁ জেলা বিএনপির সম্মেলন আজ
১৫ বছর পর নওগাঁ জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন হতে যাচ্ছে। সোমবার (১১ আগস্ট) শহরের বালুডাঙ্গা এলাকার একটি মিলনায়তনে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।
সম্মেলনে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও দুটি সাংগঠনিক সম্পাদকের পদের জন্য মোট ২০ জন নেতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ১১টি উপজেলা ও তিনটি পৌর কমিটির ১ হাজার ৪১৪ জন কাউন্সিলরের ভোটের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি পদে নেতৃত্ব নির্বাচন করা হবে।
সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদ কারা পাচ্ছেন তা নিয়ে চলছে নানা গুঞ্জন। সম্মেলন ঘিরে শহরের বালুডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড এলাকা প্রার্থীদের ছবি সংবলিত ব্যানার, প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুনে ছেয়ে গেছে।
দলীয় সূত্র বলছে, আজ দুপুরে সম্মেলনে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন। এর আগে সম্মেলন উদ্বোধন করবেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুস সালাম। অতিথি হিসেবে থাকছেন স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল মাহমুদ টুকু। সম্মেলন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশাকে।
নতুন কমিটিতে সভাপতি পদপ্রত্যাশীরা হলেন- বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসমবায় বিষয়ক সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি নজমুল হক, জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম (ধলু), জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু বক্কর সিদ্দিক (নান্নু), জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক হাফিজুর রহমান, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুদ হাছান, নওগাঁ পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আব্দুস শুকুর, জেলা বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ এস এম মামুনুর রহমান ও জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য এ বি এম আমিনুর রহমান। সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য লড়ছেন জেলা বিএনপির বর্তমান সদস্যসচিব বায়েজিদ হোসেন (পলাশ), জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মামুনুর রহমান (রিপন), শহিদুল ইসলাম (টুকু) ও আমিনুল ইসলাম (বেলাল)।
এছাড়া সাংগঠনিক সম্পাদকের দুটি পদের জন্য মনোনয়ন তুলেছেন শফিউল আজম, নূর-ই আলম, ফরিদুজ্জামান, খায়রুল আলম, শবনম মোস্তারী, সুলতান মামুনুর রশিদ, কামরুজ্জামান ও জহুরুল হক।
সর্বশেষ ২০১০ সালে নওগাঁ জেলা বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনে কাউন্সিলরদের ভোটে সামসুজ্জোহা খান সভাপতি, জাহিদুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক এবং মামুনুর রহমান সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। ২০১৫ সালে ওই কমিটি বিলুপ্ত হওয়ার পর সম্মেলনের মাধ্যমে আর কোনো কমিটি গঠন হয়নি। সর্বশেষ ২০২২ সালে গঠিত আহ্বায়ক কমিটির মাধ্যমে জেলা বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রম চলছে।
সম্মেলন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী ও বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা বলেন, সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাউন্সিলরদের প্রত্যক্ষ ভোটে এই তিনটি পদে নেতৃত্ব নির্বাচন করা হবে। নওগাঁ কনভেনশন সেন্টারে সম্মেলন সফল করাতে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।
আরমান হোসেন রুমন/এফএ/জিকেএস