  2. দেশজুড়ে

গাজীপুরে হাত-পা বাঁধা যুবককে খাদে ফেলে পালারো দুর্বৃত্তরা

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি কালীগঞ্জ (গাজীপুর)
প্রকাশিত: ০১:০৪ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
গাজীপুরের কালীগঞ্জ পৌরসভায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মোজাম্মেল হোসেন (৩৫) নামে এক যুবককে উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা। এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

রোববার (১০ আগস্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে পৌরসভার বাঙ্গাল হাওলা গ্রামের পশ্চিমে টঙ্গী-ভৈরব রেল সড়কের তুমলিয়া মিশন রেলওয়ে ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয়রা ওই যুবককে উদ্ধার করে। তিনি কালীগঞ্জ উপজেলার বাঙ্গাল হাওলা গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

সোমবার (১১ আগস্ট) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আলাউদ্দিন।

স্থানীয়রা জানান, রাতে ব্রিজের কাছে কয়েকজন মানুষ মোজাম্মেলকে হাত-পা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল। এসময় এলাকাবাসীর টর্চ লাইট দেখে তাকে পাশের খাদে রেখে পালিয়ে যায়। পরে সেখানে গিয়ে দেখা যায়, মোজাম্মেল হোসেনের হাত-পা বাঁধা এবং শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পরে খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

ওসি বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে পূর্বশত্রুতা বা পারিবারিক শত্রুতার জেরে এ ঘটনা ঘটেছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে চিকিৎসা দিয়েছে। এখনো চিকিৎসাধীন থাকায় তারপর পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি। অভিযোগ দিলে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে এবং জড়িতদের শনাক্তে পুলিশ কাজ করছে।

ঘটনাস্থলের বেশ কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। তবে উদ্ধার হওয়া মোজাম্মেল হোসেন এখনো পুরো ঘটনা বিস্তারিত জানাতে পারেননি। ভিডিওতে কথোপকথনে শোনা যায়, ঘরে তার সৎ মা রয়েছে এবং সে তাকে খুব নির্যাতন করে। ধারণা করা হচ্ছে তার সৎ মায়ের পক্ষ থেকে দুর্বৃত্তরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। তবে ঘটনার সময় চার-পাঁচ জন ছিল এবং তাদের তিনি চিনতে পেরেছেন বলেও জানান।

আব্দুর রহমান আরমান/এফএ/জিকেএস

