পুলিশ লাইনে সহকর্মীর বটির কোপে আহত আনসার সদস্য
ফেনীতে সহকর্মীর বটির কোপে মো. রহমত আলী (৫৪) নামে বিশেষ আনসারের এক সদস্য আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অভিযুক্ত আরেক আনসার সদস্য আলী মনোয়ার হোসেনকে (৫৫) গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুর পৌনে ১টার দিকে ফেনী পুলিশ লাইন মেসে এ ঘটনা ঘটে।
গ্রেফতার আলী মনোয়ার চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার পাইকপাড়া এলাকার মৃত মোজাহেরের ছেলে। আহত রহমত আলী খুলনার বটিয়াঘাটা এলাকার মৃত সৈয়দ এমদাদ আলীর ছেলে।
পুলিশ জানায়, বিশেষ আনসারের দুই সদস্য ফেনী পুলিশ লাইনে দায়িত্বরত ছিলেন। দুপুরে পুলিশ লাইন মেসে খাবার খেতে গিয়ে তারা বাগবিতণ্ডায় জড়ান। এক পর্যায়ে রহমত আলীকে মেসের তরকারি কাটার জন্য রাখা বটি দিয়ে কুপিয়ে জখম করেন মনোয়ার। ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে ফেনী জেনারেল হাসপাতাল ও পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাৎক্ষণিক আলী মনোয়ারকে আটক করে পুলিশ।
এ ঘটনায় অভিযুক্ত আলী মনোয়ারকে আসামি করে পুলিশ লাইন মেস ম্যানেজার নায়েক সুব্রত দাস বাদী হয়ে ফেনী মডেল থানায় একটি মামলা করেছেন। মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
এ ব্যাপারে ফেনী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সামসুজ্জামান বলেন, আহত আনসার সদস্য বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এ ঘটনায় হামলাকারী আনসার সদস্যকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
