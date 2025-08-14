  2. দেশজুড়ে

যমুনা সেতু পশ্চিম মহাসড়ক অবরোধ, ঢাকা-উত্তরবঙ্গ সড়ক যোগাযোগ বন্ধ

প্রকাশিত: ০১:১৮ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব) দ্রুত অনুমোদন ও বাস্তবায়নের দাবিতে যমুনা সেতু পশ্চিম মহাসড়ক অবরোধ করেছেন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সড়ক পথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে যমুনা সেতু পশ্চিম গোল চত্বর এলাকায় শিক্ষার্থীরা অবস্থান নিয়ে এই ব্লকেড কর্মসূচি শুরু করেন।

এর আগে বুধবার সকাল ৯টা থেকে শুরু করে বিকেল ৩টা পর্যন্ত একই দাবিতে উল্লাপাড়ায় রেলপথ অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। এতে দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা আটকা ছিল ৮টি আন্তঃনগর ট্রেন। পরে অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করে আজ যমুনা সেতু এলাকায় রেল ও সড়কপথ অবরোধের ঘোষণা দেন তারা।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, কয়েক বছর ধরে তারা স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে আন্দোলন করছেন। গত ১৯ জানুয়ারি থেকে টানা ১১ দিন আন্দোলনের পর কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে তা স্থগিত করা হয়। এরপর ৭ মে একনেক সভায় প্রকল্পের ডিপিপির নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হলেও আর কোনো অগ্রগতি নেই। ২৪ জুন ও ২৭ জুলাই দুটি একনেক সভা হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা ২৬ জুলাই থেকে আবারো আন্দোলন শুরু করেছেন। তাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, আর পেছনে ফেরার অবকাশ নেই। ক্যাম্পাস বাস্তবায়ন না করে তারা রাজপথ ছাড়বেন না।

শিক্ষার্থীরা আরও বলেন, দাবি বাস্তবায়নে সরকারের তরফ থেকে এ পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

যমুনা সেতু পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুজ্জামান আসাদ এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, দাবি আদায়ে মহাসড়ক অবরোধ করায় সেতুর উভয় পাশে দীর্ঘ জট সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অনুরোধ করেও কোনো কাজ হচ্ছে না।


