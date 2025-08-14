আশুলিয়ায় শ্রমিকদের বিক্ষোভ, ১৫ কারখানা ছুটি ঘোষণা

আশুলিয়ায় শ্রমিকদের বিক্ষোভ, ১৫ কারখানা ছুটি ঘোষণা
বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন শিল্পাঞ্চল আশুলিয়ার নাসা গ্রুপের ‘নাসা বেসিক কমপ্লেক্স’ কারখানার শ্রমিকরা। এসময় তারা টঙ্গী-আশুলিয়া-ইপিজেড সড়কে নেমে এসে প্রায় আধাঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন। এ ঘটনায় নিরাপত্তার স্বার্থে পার্শ্ববর্তী ১৫টি কারখানা আজকের জন্য ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকালে কারখানার সামনে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা।
শ্রমিকদের অভিযোগ, বকেয়া বেতন পরিশোধ না করে ১০-১৩ আগস্ট পর্যন্ত চার দিনের জন্য ছুটি ঘোষণা করে নাসা গ্রুপ কর্তৃপক্ষ। আজ শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধের কথা থাকলেও বকেয়া পরিশোধ করা হয়নি। আর চার দিন সাধারণ ছুটির নোটিশ টাঙিয়ে দেয়। সকালে কারখানায় এসে নোটিশ দেখে ক্ষিপ্ত হন শ্রমিকরা।
বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা টঙ্গী-আশুলিয়া-ইপিজেড সড়কে নেমে এসে প্রায় আধাঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ করে দেন। এসময় নিরাপত্তার স্বার্থে পার্শ্ববর্তী ১৫টি কারখানা ছুটি ঘোষণা করা হয়। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।
এ বিষয়ে শিল্প পুলিশ-১ এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভুইয়া জাগো নিউজকে বলেন, শ্রমিকদের আন্দোলনের মুখে নিরাপত্তাজনিত কারণে ওই এলাকায় অবস্থিত ১৫টি পোশাক কারখানা আজকের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃৃপক্ষ। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সড়কের যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।
