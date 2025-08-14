  2. দেশজুড়ে

মেঘনায় ১৮ হাজার বস্তা সিমেন্টসহ ডুবে গেছে লাইটার জাহাজ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁদপুর
প্রকাশিত: ০৬:০৫ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
চাঁদপুরের মেঘনা নদীতে শাহ সিমেন্ট কোম্পানির ১৮ হাজার ৫০০ বস্তা সিমেন্টসহ লাইটার জাহাজ ডুবে গেছে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকালে চাঁদপুর সদর উপজেলার দোকানঘর এলাকায় মেঘনা নদীতে এ ঘটনা ঘটে। নৌ পুলিশ চাঁদপুর অঞ্চলের পুলিশ সুপার (এসপি) সৈয়দ মুশফিকুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, সকালে এমভি চাঁদতারা-৮ নামক লাইটার জাহাজ নোঙর করা অবস্থায় তীব্র স্রোতের কারণে নোঙর ড্র্যাগিং করে এমভি জামান নামক অপর একটি জাহাজের ওপর পড়ে। এতে এমভি চাঁদতারা-৮ জাহাজটির ইঞ্জিন রুমের তলা ফেটে পানি ঢুকতে থাকলে কর্তব্যরত মাস্টার জাহাজটিকে নদীর কিনারে নিয়ে যান। একপর্যায়ে ১৮ হাজার ৫০০ বস্তা সিমেন্টসহ জাহাজটি পুরোপুরি ডুবে যায়। এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি এবং সকল নাবিক নিরাপদে রয়েছেন।

ইব্রাহিমপুর এলাকার নৌকার মাঝি আব্দুল কাদের জানান, ভোরবেলায় এই ঘটনার পরে আমার নৌকা করে জাহাজের মাস্টারসহ আটজনকে পাড়ে নিয়ে আসি। তারা সকাল ৯টা পর্যন্ত নদীর পাড়ে থাকলেও পরে চাঁদপুর সদর মডেল থানায় জিডি করার যায়।

চাঁদপুর নৌ পুলিশ সুপার সৈয়দ মুশফিকুর রহমান বলেন, জাহাজটির মাস্টারের ভুল ও অদক্ষতার কারণে এ ঘটনা ঘটে। জাহাজের মাস্টার তীব্র স্রোতের মধ্যে নোঙর ড্র্যাগিং করে যশোরের অভয়নগরের উদ্দেশ্যে চালু করেন। এসময় অপর একটি জাহাজের উপর পড়ে দুই জাহাজের সংঘর্ষ হয়।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) চাঁদপুরের উপ-পরিচালক বশির আলী খান বলেন, চাঁদপুর থেকে মার্কিং টিম দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিমজ্জিত জাহাজটিকে শনাক্ত করেছে। জাহাজটির সুপার স্ট্রাকচারের ওপরে প্রায় ১০ ফুট পানি রয়েছে বলে জানা যায়। নিমজ্জিত জাহাজটি নৌ চ্যানেলের বাহিরে রয়েছে। জাহাজটিকে একটি জিআরপি বয়া দ্বারা চিহ্নিত করার কাজ চলছে।

