ছোবল দেওয়া সাপ নিয়ে হাসপাতালে হাজির রোগী

ছোবল দেওয়া সাপ নিয়ে হাসপাতালে হাজির রোগী
নাটোরে সাপ নিয়ে হাসপাতালে হাজির হলেন সাপে কাটা এক রোগী। বর্তমানে তিনি নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকালে নলডাঙ্গা উপজেলার মোমিনপুর সরদারপাড়া গ্রামের দিনু সরদারের ছেলে অসীম সরদার (৩৫) তাকে কামড়ানো সাপটি জ্যান্ত ধরে হাসপাতালে নিয়ে আসেন।
অসীম সরদারের পরিবারের লোকজন জানান, সকালে ঘুম থেকে উঠে বিছানা থেকে অসীম সরদার ঘরের মেঝেতে পা দিতেই একটি বিষাক্ত সাপ তার পায়ে ছোবল দেয়। পরে দ্রুত পাশের একটি গর্তে ঢুকে যায়। তার চিৎকার শুনে পরিবারের সদস্যরা এগিয়ে এসে তার পায়ে রক্ত দেখতে পান। পরে খোঁজাখুঁজি করে ঘরের গর্ত থেকে সাপটিকে বের করে খাঁচায় আটকে রাখেন তারা।
সঠিক চিকিৎসা ও প্রজাতি শনাক্তে সহায়তার জন্য সাপটি সঙ্গে করে হাসপাতালে এনেছেন বলে জানান স্বজনরা।
সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. মাহাবুব রহমান বলেন, রোগীকে অ্যান্টিভেনমসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তিনি এখন সুস্থ আছেন।
