সিলেট
লুট হওয়া ৩৫ হাজার ঘনফুট পাথর জব্দ, ফেলা হচ্ছে সাদা পাথরে
সিলেটে যৌথবাহিনীর অভিযানে ৩৫ হাজার ঘনফুট পাথর জব্দ করা হয়েছে। বুধবার (১৩ আগস্ট) রাতভর সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান চালিয়ে এসব পাথর জব্দ করা হয়েছে। পরে এসব পাথর ভোলাগঞ্জ থেকে নৌকায় করে সাদা পাথরে ফেলা হচ্ছে।
বৃহস্পতিবার বিকেলে ৫টা পর্যন্ত কোম্পানীগঞ্জের ভোলাগঞ্জ ঘাট থেকে ১৫টি নৌকায় করে সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রে নিয়ে ফেলা হচ্ছিল। জেলা প্রশাসন বলছে, রুট করা সব পাথর উদ্ধার করে সাদা পাথরে প্রতিস্থাপন করা হবে।
জানা যায়, অভিযানে প্রায় ১৩০টি গাড়ি তল্লাশি করা হয়। এর মধ্যে প্রায় ৭০টি ট্রাকে থাকা প্রায় ৩৫ হাজার ঘনফুট পাথর জব্দ করা হয়। এগুলো সাদাপাথর ও জাফলং এলাকার নদীতে ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।
এর আগে বুধবার সাদাপাথর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১২ হাজার ঘনফুট পাথর জব্দ করা হয়। এগুলো রাতে সাদা পাথরে পুনঃস্থাপন করা হয় বলে জানান কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আজিজুন্নাহার।
জেলা প্রশাসনের একটি সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার উদ্ধার হওয়া পাথরের বড় অংশ ধলাই নদীতে ফেরত পাঠানোর কাজ চলছে। যাতে নদীর প্রাকৃতিক প্রবাহ ও পরিবেশ পুনরুদ্ধার করা যায়।
সিলেটের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ফারজানা আক্তার মিতা গণমাধ্যমকে বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা ও পরিবেশ বাঁচাতে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। অবৈধভাবে পাথর উত্তোলন, মজুত বা পাচারে জড়িতদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।
তিনি আরও জানান, ‘চেকপোস্টে গতরাত থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৩০টি গাড়ি তল্লাশি করা হয়েছে। এ সময় প্রায় ৭০টি গাড়িতে সাদাপাথর এলাকার পাথর শনাক্ত হলে সেগুলো পুনরায় প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’
আহমেদ জামিল/আরএইচ/জেআইএম