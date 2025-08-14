  2. দেশজুড়ে

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বগুড়ায় বন্যার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া
প্রকাশিত: ০৬:৪৬ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বগুড়ায় বন্যার আশঙ্কা

বগুড়া সারিয়াকান্দি-সোনাতলা ও ধুনট উপজেলায় যমুনা নদীর পানি বেড়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) বলছে, এখন যমুনার পানি বিপৎসীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী তিনদিনের মধ্যেই পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করতে পারে। তবে এ মাসের শেষ সপ্তাহ বা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বন্যার আশঙ্কা রয়েছে।

এদিকে বগুড়া সারিয়াকান্দিতে গত কয়েকদিন ধরেই যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বগুড়া জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী এ উপজেলায় সর্বশেষ গত সোমবার থেকে যমুনার পানি বাড়ছে। বুধবার পর্যন্ত এ নদীর পানি মোট ৩৩ সেন্টিমিটার বেড়েছে। উপজেলার মথুরাপাড়া পয়েন্টে বুধবার সকালে পানির উচ্চতা ছিল ১৫.৩ মিটার। এ নদীর পানির বিপৎসীমা ১৬.২৫ মিটার। পানি এখনো বিপৎসীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

বগুড়া জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী নাজমুল হক বলেন, উজানের ভারি বৃষ্টি এবং পাহাড়ি ঢলের কারণে যমুনার পানি বাড়ছে। পানি বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকবে এবং আগামী ৩ দিনের মধ্যেই তা বিপৎসীমার কাছাকাছি অথবা অতিক্রম করার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের তথ্য অনুযায়ী, এ মাসের শেষের দিকে অথবা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বগুড়ায় বন্যার আশঙ্কা রয়েছে।

এল.বি/এএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।