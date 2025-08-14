সাতক্ষীরায় মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় ৭ ফার্মেসিকে জরিমানা

সাতক্ষীরায় মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় ৭ ফার্মেসিকে জরিমানা
তক্ষীরার তালায় মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ মজুতের দায়ে সাত ফার্মেসিকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দিপা রানী সরকার ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এ জরিমানা করেন।
আদালত সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তালা সদর হাসপাতালের সামনে অবস্থিত বিভিন্ন ফার্মেসিতে অভিযান চালানো হয়। এসময় মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ মজুতের অপরাধে আবিরন ফার্মেসিকে পাঁচ হাজার টাকা, সাবা ফার্মেসিকে তিন হাজার টাকা, সাচ্চু ফার্মেসিকে দুই হাজার টাকা, তাসা ফার্মেসিকে দুই হাজার টাকা, জোহরা ফার্মেসিকে তিন হাজার টাকা, নওশাদ ফার্মেসিকে ৫০০ টাকা ও মদিনা ফার্মেসিকে ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়।
সাতক্ষীরা জেলা ওষুধ পরিদর্শক বাশারত হোসেন বলেন, অভিযোগ পেয়ে অভিযান চালানো হয়েছে। জেলাজুড়ে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।
