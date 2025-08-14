  2. দেশজুড়ে

বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেলো মোটরসাইকেলের দুই আরোহীর

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিলেট
প্রকাশিত: ১০:০৩ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেলো মোটরসাইকেলের দুই আরোহীর

সিলেটের ওসমানীনগরে যাত্রীবাহী বাসচাপায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার ইলাশপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন ওসমানীনগর উপজেলার উমরপুর ইউনিয়নের বড় ইশবপুর গ্রামের আব্দুল করিমের ছেলে মোটরসাইকেলচালক নাজমুল ইসলাম (৩২) ও উমরপুর বাজার এলাকার বাসিন্দা আরশ আলী।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেলে গোয়ালাবাজার থেকে সিলেটের উদ্দেশ্যে মোটরসাইকেলেযোগে যাচ্ছিলেন নাজমুল ও আরশ আলী। সিলেট-ঢাকা মহাসড়কের ইলাশপুর বটেরতলে পৌঁছালে পেছন থেকে আসা ঢাকা এক্সপ্রেস বাস সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে দুজনই সড়কে ছিটকে পড়েন। ঘটনাস্থলেই মারা যান নাজমুল ইসলাম। হাসপাতালে যাওয়া পথে মারা যান আরশ আলী। খবর পেয়ে শেরপুর হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নাজমুল ইসলামের মরদেহ উদ্ধার করে।

দুর্ঘটনার পর সন্ধ্যায় উপজেলার তাজপুর বাজারে ঘাতক বাস আটক করে উত্তেজিত জনতা অগ্নিসংযোগ করেন। এতে মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনে বাসটি জব্দ করেন।

শেরপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু তাহের দেওয়ান বলেন, বাস রেখে চালক পালিয়ে যাওয়ায় বিক্ষুদ্ধ জনতা বাসে অগ্নিসংযোগ করেন। ফায়ার সার্ভিস আগুন নেভানোর পর বাসটি জব্দ করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

আহমেদ জামিল/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।