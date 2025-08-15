সিরাজগঞ্জে ৩ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় জাহিদুল ইসলাম নামে এক যুবককে মারধর ও চাঁদাদাবির অভিযোগে তিন পুলিশ সদস্যসহ চারজনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে ১৯ বছর বয়সী ভুক্তভোগী জাহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে সিরাজগঞ্জ আমলি আদালতে এ মামলা করেন। তিনি ওই উপজেলার সলপ ইউনিয়নের কানসোনা গ্রামের হাছেন আলীর ছেলে।
মামলার আসামিরা হলেন- একই উপজেলার বালসাবাড়ী গ্রামের দেলোয়ার হোসেন দুলালের ছেলে রুবেল শেখ, উল্লাপাড়া মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল হালিম, সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) আব্দুস সাত্তার ও কনস্টেবল মেজবাহ আলী।
মামলায় বলা হয়- বালসাবাড়ী গ্রামের রুবেলের সঙ্গে জাহিদুল ইসলামের ফেসবুকে পরিচয় হয়। এ সূত্রে দীর্ঘদিন ধরে তাদের সখ্যতা। গত ৯ আগস্ট রাতে রুবেল মোটরসাইকেল নিয়ে জাহিদুলের বাড়ির সামনে এসে ফোন দেয়। দুজনের স্থানীয় কৃষ্ণগঞ্জ বাজারে যাওয়ার কথা। কিন্তু জাহিদুল বাড়ি থেকে বের হতে দেরি হলে রুবেল তার গাড়ি রেখে ধূমপানের জন্য সামনে যায়। প্রায় ৪-৫ মিনিট পর ফিরে এসে দেখে তার মোটরসাইকেলটি সেখানে নেই। এ সময় রুবেল তার মোটরসাইকেলটি জাহিদুল ও তার লোকজন সরিয়েছে নিয়েছে বলে অভিযোগ করেন। কিন্তু জাহিদুল অভিযোগ অস্বীকার করলে দুজনের বাকবিতণ্ডা হয়। পরেরদিন ১০ আগস্ট সকালে রুবেল থানায় একটি অভিযোগ করেন। এদিন রাতে রুবেল তিন পুলিশ সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে জাহিদুলের বাড়িতে এসে তার মোটরসাইকেলের দাবি করেন। সেই সঙ্গে এক লাখ ২০ হাজার টাকা চান। এ সময় পুলিশ জাহিদুলকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে মারধর করে চলে যান। পরে এ ঘটনায় জাহিদুল ইসলাম আদালতে মামলা করেন।
মামলার প্রধান আসামি রুবেল শেখ বলেন, জাহিদুল তার বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও কৌশলে মোটরসাইকেলটি চুরি করেছে। এ ঘটনাকে আড়াল করতে আদালতে উল্টো আমিসহ পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। মূলত যেদিন ওর বাসায় পুলিশ নিয়ে গিয়েছিলাম, সেদিন বলা হয়েছিল মোটরসাইকেল অথবা তার মূল্য যেন দেওয়া হয়।
আরেক আসামি উল্লাপাড়া মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল হালিম বলেন, অভিযোগের প্রেক্ষিতে হারানোর মোটরসাইকেল উদ্ধারের জন্য আমরা সেদিন গিয়েছিলাম। ভুক্তভোগীর অভিযোগ অনুযায়ী জাহিদুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। অথচ তিনি নাকি আমাদের বিরুদ্ধে মারধর ও চাঁদাবাজির মামলা করেছেন।
উল্লাপাড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল হাসান বলেন, শুনেছি একটি মোটরসাইকেল হারানোকে কেন্দ্র করে তিন পুলিশসহ চারজনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছেন। এ বিষয়ে খোঁজ নেয়া হচ্ছে।
এম এ মালেক/এএইচ/এএসএম