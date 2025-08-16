  2. দেশজুড়ে

লুটের প্রভাবে ছুটির দিনেও পর্যটক নেই সাদা পাথরে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিলেট
প্রকাশিত: ০৯:২৭ এএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
লুটের প্রভাবে ছুটির দিনেও পর্যটক নেই সাদা পাথরে

 

লুটপাট আর তাণ্ডবের খবরে পর্যটক হারিয়েছে সিলেটের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র সাদা পাথর। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) ছুটির দিনেও পর্যটক সমাগম ছিল একেবারে কম।

সাদা পাথর পর্যটন কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও স্থানীয়দের দাবি, অন্যান্য ছুটির দিনের তুলনায় শুক্রবার তিনভাগের এক ভাগ পর্যটকের সমাগমও ঘটেনি। বিশেষ করে শুক্রবার ছুটির দিন হিসেবে পর্যটক সমাগম ছিল প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম।

অবশ্য ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে দীর্ঘ যানজট ও ভোগান্তির কারণে অনেক পর্যটক সিলেটে আসছেন না বলেও জানিয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এর বাইরে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করেও অনেক পর্যটক এই মৌসুমে সিলেট আসছেন না।

শুক্রবার সাদা পাথর এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, পর্যটকের সংখ্যা অনেক কম। সাধারণত শুক্রবার ও শনিবার ছুটির দিনে যেভাবে পর্যটকদের সমাগম ঘটে, সে তুলনায় পর্যটক একেবারে কম। পর্যটকদের বসার চেয়ারগুলোও অনেকটা ফাঁকা ছিল। দুপুর ১২টা পর্যন্ত একেবারে কম ছিল। তবে বিকেলের দিকে কিছু পর্যটকের সমাগম ঘটে। তবে সেটাও ছিল প্রত্যাশার অনেক কম।

সাদা পাথর ঘাট সূত্রে জানা গেছে, সাধারণত ছুটির দিনে ১৬০টি নৌকা গড়ে ১২-১৫টি ট্রিপ দিয়ে থাকে। কিন্তু এদিন পর্যটক কম আসায় কেউই গড়ে ৫টির বেশি ট্রিপ দিতে পারেনি।

আরও পড়ুন-

ঢাকা থেকে আসা নাসরিন সুলতানা বলেন, ভিডিওতে যে রকম দেখেছিলাম, সরেজমিনে এসে সে রকম দেখছি না। তাছাড়া একটি পাশ একেবারে মরুভূমির মতো। কোনো পাথর নেই।

সুনামগঞ্জ থেকে আসা পর্যটক মুন্না বলেন, এখানে অনেকবার আসা হয়েছে, কিন্তু সৌন্দর্য আগের মতো মনে হচ্ছে না। তাছাড়া শুক্রবার হিসেবে পর্যটক একেবারে কম। শুক্রবার তিল ধারণের ঠাঁই মিলে না। আজ অনেকটাই ফাঁকা।

সিলেট নগরীর আম্বরখানার বাসিন্দা সাব্বির আনসারী বলেন, যেভাবে পাথর লুট শুরু হয়েছিল, আরও দুইদিন সময় পেলে সব লুট করে নিতো। তখন আর সাদা পাথর বলতে কিছু থাকতো না। অনেকে জেনেছে এখানে সব পাথর লুট হয়ে গেছে, সেজন্য আর আসতে চাচ্ছে না। এই সংকট কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে।

সাদা পাথর ফটোগ্রাফি সোসাইটির সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, দশ ভাগের একভাগ পর্যটকও আসেনি। আগে চেয়ারে বসার জায়গা পাওয়া যেতো না। আজ শুক্রবার মনে হচ্ছে না। গত ৫-৭ দিন ধরে পর্যটক খরা দেখা দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, পাথর লুটপাটের বিষয়টি আলোচিত হওয়ায় এর বেশ প্রভাব পড়েছে। পাথর নেই ভেবে অনেকে আসছেন না।

সিলেটের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাকে পাওয়া যায়নি।

অবশ্য লুটপাটের পর বৃহস্পতিবার সাদা পাথর পরিদর্শনে গিয়ে তিনি বলেন, সাদা পাথরে এখনও পর্যটনবান্ধব পরিবেশ রয়েছে। এসময় তিনি সবাইকে সাদা পাথর ঘুরতে আসার অনুরোধ করেন।

আহমেদ জামিল/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।