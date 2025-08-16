  2. দেশজুড়ে

খালেদা জিয়াকে কারাগারে ফুড পয়জনে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল

প্রকাশিত: ১১:০০ এএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন কারাবন্দি অবস্থায় ছিলেন। কারাগারের অভ্যন্তরে তিনি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছেন। তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি। কারাগারে ফুড পয়জনে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম পিন্টু।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকেলে টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে উপজেলা ও পৌর বিএনপি আয়োজিত বেগম খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, আমাদের নেত্রীকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিদেশ যেতে বলা হয়েছিল। কিন্তু নেত্রী বলেছিলেন, এই দেশ ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় আমাদের ঠিকানা নেই। তিনি দেশেই ছিলেন। শেখ হাসিনা তখন বিদেশে গিয়ে ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র করে দেশে ফিরে সেই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করে ক্ষমতায় বসেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অন্যের কাছে তুলে দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিলেন।

সমাবেশে ভূঞাপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সেলিমুজ্জামান তালুকদার সেলু, পৌর বিএনপির সভাপতি মো. জাহাঙ্গীর হোসেন, সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান গিয়াস প্রমুখ৷ এসময় বিএনপির অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

