সাদা পাথর লুটের ঘটনায় মামলা, আসামি ১৫০০

জেলা প্রতিনিধি সিলেট
প্রকাশিত: ১১:৩৪ এএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারির পাথর লুট ও চুরির ঘটনায় ১৫০০ জনকে আসামি করে মামলা হয়েছে।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকেলে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ থানায় মামলাটি করেন খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর মহাপরিচালক মোহাম্মদ আনোয়ারুল হাবীব।

শনিবার (১৬ আগস্ট) সকালে মামলা দায়েরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উজায়ের আল মাহমুদ আদনান।

তিনি বলেন, মামলা দায়েরের পর অভিযান চালিয়ে ৫ জনকে আটক করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়, কিছু দুষ্কৃতকারী গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে পরবর্তী সময়ে গেজেটভুক্ত পাথর কোয়ারি থেকে অবৈধ ও অননুমোদিতভাবে কোটি কোটি টাকার পাথর লুটপাট করেছে মর্মে বিভিন্ন জাতীয় গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যারা এ ঘটনায় জড়িত রয়েছেন, তাদের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।

ওসি উজায়ের আল মাহমুদ আদনান বলেন, সাদা পাথর চুরির ঘটনায় খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর মহাপরিচালক মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়েরের পরপরই অভিযান চালিয়ে পাথর লুটেরা চক্রের তিনজনকে আটক করা হয়। তাছাড়াও চেকপোস্টে সাদা পাথর নিয়ে যাওয়ার পথে ডাম্পট্রাকসহ আরও দুইজনকে আটক করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ৫ জনকে আটক করা হয়েছে।

তিনি বলেন, সাদা পাথর লুটপাটকারী ও চুরির সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

