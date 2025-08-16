  2. দেশজুড়ে

কুড়িগ্রামে সাবেক সাবরেজিস্ট্রারের মরদেহ উদ্ধার

প্রকাশিত: ১২:২০ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী শহরের মডেল মসজিদের পাশে বিল থেকে সাবেক সাবরেজিস্ট্রার সহিবুর রহমান স্বপন প্রধানের (৬৫) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার (১৬ আগস্ট) সকালে মডেল মসজিদে নামাজ পড়তে আসা লোকজন মরদেহ দেখতে পান। পরে খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে নাগেশ্বরী থানা পুলিশ।

বিলের পাশের হলি কেয়ার ক্লিনিকের ভবন মালিক স্বপন প্রধান সাবেক সাবরেজিস্ট্রার। তার বাড়ি শহরের সাতানী পাড়ায়।

স্থানীয়রা জানান, কয়েক বছর আগে গোদ্ধারের পাড় বিলের পাশে জমিটি কিনে লেক সিটি নামে ভবন বানান স্বপন প্রধান। ক্লিনিকের পূর্ব পাশে গোলঘরে মাঝে মধ্যে বসতেন তিনি। তাকে হত্যা করে মরদেহ কচুরিপানার নিচে রাখা হয় বলে ধারণা করছে পুলিশ। এ ঘটনায় তালহা নামে তার এক সৎ ভাইকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

নাগেশ্বরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম রেজা জানান, মরদেহ কচুরিপানার নিচে পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে তাকে হত্যা করে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে তদন্ত শেষে মৃত্যুর আসল কারণ বলা যাবে।

