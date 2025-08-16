হাটিকুমরুল-বনপাড়া মহাসড়ক চার লেনের দাবিতে মানববন্ধন

হাটিকুমরুল-বনপাড়া মহাসড়ক চার লেনের দাবিতে মানববন্ধন
সিরাজগঞ্জের হাটিকুমরুল মোড় থেকে নাটোরের বনপাড়া বাইপাস পর্যন্ত মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (১৬ আগস্ট) সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে ঢাকাস্থ বড়াইগ্রাম উপজেলা সমিতি।
এতে ঢাকায় বসবাসরত বড়াইগ্রাম ও নাটোরের বাসিন্দা ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার দুই শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ নেন।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, রাজধানীর সঙ্গে রাজশাহী বিভাগের সব জেলা, রংপুর ও খুলনা বিভাগের বেশ কয়েকটি জেলার মানুষের যাতায়াতের জন্য সড়কটি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সড়কটি দিনদিন মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় কম প্রশস্ততা, যথাসময়ে উপযুক্ত সংস্কার কাজ না হওয়া, যানবাহন চলাচল বেড়ে যাওয়া, যথাযথ নির্দেশনা ও নজরদারির অভাবে প্রতিদিনই প্রাণ ঝরছে। মাঝেমাঝেই ঘটছে বড় দুর্ঘটনা, যাতে সপরিবারে প্রাণ হারাতে হচ্ছে অনেককে।
তারা আরও বলেন, সড়কটি দেশের খাদ্যভাণ্ডার খ্যাত চলনবিলের মাঝ দিয়ে হওয়ায় এটি কৃষি অর্থনীতিরও পাইপলাইন হিসেবে ভূমিকা রাখছে। গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে সড়কটি অবিলম্বে চার লেনে উন্নীতকরণের জোর দাবি জানান বক্তারা।
কমেডি রিয়েলিটি শো মীরাক্কেল চ্যাম্পিয়ান অভিনেতা ও উপস্থাপক আবু হেনা রনি তার বক্তব্যে বলেন, বনপাড়া-হাটিকুমরুল সড়কটির যেন কোনো মা-বাবা নেই। যেন এক অভিভাবকহীন বেওয়ারিস সড়ক এটি। একের এক দুর্ঘটনা হলেও টনক নড়ছে না কারও। অবিলম্বে এই সড়কটির কার্যকর সংস্কারের মাধ্যমে চার লেনে উন্নীত করা না হলে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।
নাটোর-৪ (বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর) আসনের জামায়াত ইসলামীর মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মাওলানা আব্দুল হাকিম মহাসড়কটি চার লেনে উন্নীত করে অত্র এলাকার আর্থসামাজিক ভাগ্যবদলে উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানিয়ে বলেন, চলনবিল পুরো দেশেরই কৃষি-অর্থনীতিতে অবদান রেখে আসছে। দেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মহাসড়কটি চার লেনে উন্নীতকরণের মাধ্যমে মহামারি আকারের সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধের পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক একটি অর্থনৈতিক জোন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দাবি জানান।
মানববন্ধনে ঢাকাস্থ বড়াইগ্রাম উপজেলা সমিতির সভাপতি ডা. মো. শামস্ উদ্দিন, সিনিয়র সহ সভাপতি এস এম মাহবুব আলম, মো. রাশিদুল ইসলাম রাশেদ, সহ-সভাপতি মো. বাবর আলী, সাধারণ সম্পাদক মো. আলতাফ হোসেন, সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মো. আবু কাফি জন্নন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক এস এম আশরাফুল আলম দিলিপ, সাংগঠনিক সম্পাদক ফখরুল ইসলাম ও উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য মো. আলাউদ্দিন মৃধা ও মন্টু ডানিয়েল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
