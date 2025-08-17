  2. দেশজুড়ে

রোগী দেখতে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনা, দাদি-নাতনি নিহত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কিশোরগঞ্জ
প্রকাশিত: ০২:৩১ এএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
প্রতীকী ছবি

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে দাদি ও নাতনি। দুর্ঘটনায় আরও পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেন। শনিবার (১৬ আগস্ট সকাল ১০টার দিকে দুর্ঘটনা ঘটে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়ার পথে বিকেলে নাতনি ও রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দাদির মৃত্যু হয়।

নিহতরা হলেন- উপজেলা আচমিতা ইউনিয়নের পূর্ব চারিপাড়া গ্রামের মৃত আফতাব উদ্দিনের স্ত্রী ফরিদা আক্তার (৬৫) এবং তার ৮ মাস বয়সী নাতনি মারিয়া আক্তার, প্রবাসী মনির হোসেনের একমাত্র সন্তান।

গুরুতর আহত হয়েছেন শিশু মারিয়া আক্তারের মা হাফসা আক্তার (২৬), বাবু মিয়া (৫৫), রিমা আক্তার (২৭), রুবেল মিয়া (২২) ও রেনুয়ারা খাতুন (৪৫)।

আহত রুবেল মিয়া জানান, তারা কুরিয়ারচর উপজেলার ডুমড়াকান্দা গ্রামে রোগী দেখতে যাচ্ছিলেন। পথে স্বনির্ভর বাজারের কাছে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক্টর তাদের সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে চাপা দেয়। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে কটিয়াদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের বাজিতপুর জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ফরিদা আক্তার এবং মারিয়া আক্তারের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাদের ঢাকা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পথে মারিয়া আক্তারের মৃত্যু হয় এবং বিকেল থেকে রাত সাড়ে ৮টার দিকে দাদি ফরিদা আক্তারের মৃত্যু হয়।

কটিয়াদী হাইওয়ে থানার উপ-পরিদর্শক মো. তোফাজ্জল হোসেন জানান, ট্রাকচালক পালিয়ে গেছেন, তবে ট্রাকটিকে থানায় আটক করা হয়েছে। মরদেহ নিহতদের বাড়িতে রয়েছে।

এসকে রাসেল/এমআরএম

