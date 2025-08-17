কুমিল্লায় প্রাইভেটকারের চাপায় প্রাণ গেলো মা-মেয়ের

কুমিল্লায় প্রাইভেটকারের চাপায় প্রাণ গেলো মা-মেয়ের
কুমিল্লার চান্দিনায় প্রাইভেটকার চাপায় শিশু মেয়েসহ এক নারী পথচারী নিহত হয়েছেন। এসময় প্রাইভেটকারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে আহত হয়েছেন এর তিন যাত্রী।
শনিবার (১৬ আগস্ট) সন্ধ্যায় উপজেলার মাধাইয়া ইউনিয়নের মহাসড়ক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, উপজেলার কুটুম্বপুর গ্রামের রবিউল ইসলামের স্ত্রী মাহিনুর আক্তার (২৫) ও তার মেয়ে তাকিয়া ইসলাম (২)।
স্থানীয়রা জানায়, নিহতদের বাড়ি মহাসড়ক সংলগ্ন কুটুম্বপুর পশ্চিমপাড়া এলাকায়। সন্ধ্যায় মেয়েকে নিয়ে মহাসড়কের পাশ দিয়ে হেঁটে বাড়ি আসার পথে ঢাকামুখী একটি দ্রুতগামী প্রাইভেটকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের চাপা দিয়ে খাদে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই মা মাহিনুর ও তার শিশু কন্যা মারা যায়। এসময় প্রাইভেটকারে থাকা তিনজন আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।
এ বিষয়ে ইলিয়টগঞ্জ হাইওয়ে থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মনিরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, খবর পেয়ে নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে আইনি প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
