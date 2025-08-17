অসুস্থ সংস্কৃতি উপদেষ্টা, এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় প্রেরণ

অসুস্থ সংস্কৃতি উপদেষ্টা, এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় প্রেরণ
কক্সবাজারে অবস্থানকালে ‘অসুস্থবোধ করায়’ রাতেই এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীকে।
শনিবার (১৬ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টার দিকে কক্সবাজার বিমানবন্দর থেকে বিশেষ হেলিকপ্টারে (এয়ার অ্যাম্বুলেন্স) উপদেষ্টাকে ঢাকায় নিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন কক্সবাজার জেলা পুলিশের মুখপাত্র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জসীম উদ্দিন চৌধুরী।
কক্সবাজারের সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদুল হক গণমাধ্যমকে বলেন, হঠাৎ ফুড পয়েজনিংয়ের ফলে উপদেষ্টার ডিহাইড্রেশন হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনি কিছুটা ভালো অনুভব করছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যার পর হঠাৎ শারীরিক অবনতি অনুভব করলে তিনি ঢাকায় ফিরে যেতে মনস্থির করেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ওনাকে রাতেই ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।
কক্সবাজার জেলা পুলিশের মুখপাত্র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জসীম উদ্দিন চৌধুরী জানান, শারীরিক অসুস্থতার কারণে উপদেষ্টা ঢাকায় ফিরে গেছেন। যেহেতু এটি সরকারি সফর ছিল সে অনুযায়ী আমরা তাকে প্রটোকল দিয়েছি। কক্সবাজার বিমানবন্দর হয়ে তিনি ঢাকার পথে উড়াল দেন।
জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, চারদিনের সরকারি সফরে শুক্রবার বিকেলে মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী কক্সবাজারে আসেন এবং শনিবার বিকেল পর্যন্ত সফরসূচি অনুযায়ী বেশ কিছু কর্মসূচিতে অংশ নেন। তিনি পাঁচ তারকা হোটেল ওশান প্যারাডাইসে অবস্থান করছিলেন।
হোটেল ওশান প্যারাডাইস লিমিটেডের জনসংযোগ কর্মকর্তা সায়ীদ আলমগীর জানান, সরকারি প্রটোকলে উপদেষ্টা হোটেলে অবস্থান করছিলেন। শনিবার দিনের প্রথম প্রহরে তিনি হঠাৎ অসুস্থবোধ করলে প্রটোকলে থাকা চিকিৎসকদল ওনাকে সেবা দেন। সন্ধ্যার পরও ওনার স্বাভাবিকবোধ না হওয়ায় তিনি ঢাকায় ফিরে যেতে চান। প্রটোকল সেভাবে ওনার চলে যাবার ব্যবস্থা করে। রাত ১০টার দিকে প্রটোকলে তিনি হোটেল ত্যাগ করেন। তবে, তিনি হোটেল থেকে স্বাভাবিকভাবে হেঁটেই গাড়িতে উঠেন।
সায়ীদ আলমগীর/এমআরএম