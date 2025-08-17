খুলনার বাজারে নাগালের বাইরে সবজি
খুলনার বাজারে ঊর্ধ্বমুখী সব ধরনের সবজির দাম। দেড় মাসে সবজির দাম কয়েক দফা বেড়েছে। সব ধরনের সবজিতে ১৫-২০ টাকা দাম বেড়েছে এ সপ্তাহে। বাজারে সবজির সরবরাহ কম থাকায় দাম বেড়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের।
রোববার (১৭ আগস্ট) খুলনা নগরীর গল্লামারি বাজার, মিস্ত্রিপাড়া বাজার, নতুন বাজার, জোড়াকল বাজার, নিউ মার্কেট, খালিশপুর বাজার ঘুরে এমনটা জানা গেছে।
বাজার ঘুরে দেখা যায়, সবজির বাজারে পেঁপে ৪০ টাকা কেজি, বেগুন বিক্রি হচ্ছে ৮০ টাকা, পটোল ৫০ টাকা, ঢ্যাঁড়শ ৬০ টাকা, করলা ৮০ টাকা, লাউ ৭০ টাকা, লালশাক কেজি ৩০ টাকা, পুঁইশাক ৪০ টাকা, কাঁচামরিচ ২৬০-২৮০ টাকা কেজি, মিষ্টিকুমড়া ৪০ টাকা কেজি, আলু ২০-২৫ টাকা, কাঁচকলা ২৫ টাকা হালি, শসা ১০০ টাকা কেজি, পেঁয়াজ ৮০-১০০ টাকা এবং রসুন ১৩০-১৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
মাংসের বাজারে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে ১৬০-১৭০ টাকা কেজি, সোনালি মুরগি ২৭০-২৮০ টাকা, লেয়ার মুরগি ২৬০-২৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। গরুর মাংস ৭৫০ টাকা কেজি এবং খাসির মাংস ১১৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। ডিমের দাম হালিতে ৪-৬ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪-৪৬ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
মাছের বাজারে, রুই মাছ ৩০০-৩৫০, টেংরা ৫০০-৬০০, পাবদা ৪০০-৫০০, চিংড়ি ৫০০-৬০০ টাকা, ছোট মাছ ৩০০-৪০০ টাকা, তেলাপিয়া ১৫০-১৬০ টাকা, ভেটকি মাছ ৪০০-৫০০ টাকা, পাঙাস মাছ ১৩০-১৬০ টাকা, লইট্যা মাছ ১২০-১৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
সবজি বাজারের খুচরা ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাজারে সবজির সরবরাহ কম। এজন্য কয়েক দফা দাম বেড়েছে। মূল্যবৃদ্ধির কারণে সবজির বিক্রি কমে গেছে। পাইকারি বাজারে সবজি কম আসায় খুচরা বাজারে দাম বাড়ছে।
খালিশপুর বাজারের সবজি বিক্রেতা সুমন হাওলাদার জানান, এ মাসের শুরু থেকেই সব কিছুর দাম বেড়েছে। পাইকারি বাজারে সব সবজির দাম ১৫-২০ টাকা কেজি প্রতি বেড়েছে। আমাদের বেশি দামে সবজি কিনতে হচ্ছে। তারপর রয়েছে ভ্যান ভাড়া, দোকান ভাড়া। এক বেলায় হাজার টাকার সবজি বিক্রি করলে ২০০-৩০০ টাকা লাভ করা কষ্ট হয়ে যায়।
জোড়াকল বাজারের সবজি বিক্রেতা সালাম গাজী বলেন, পটোল,পেঁপে আর কাচা মরিচের দাম একটু বেশী। অন্য সবগুলোর দাম ৫-১০ টাকা বেড়েছে। সবজির দাম বেড়ে যাওয়ায় বিক্রিও কমে গেছে।
গল্লামারি বাজারের মাছ বিক্রেতা আসলাম মিয়া বলেন, সবজির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় মাছের দামেও একটু চাপ পড়ছে। আর ঘেরের মাছের দামও বেড়েছে। বাগরেহাটের দিক অনেক ঘের ডুবে গেছে আর মাছের খাবারের মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য মাছের দাম ৪০-৫০ টাকা বেড়েছে।
নতুন বাজারে আসা গৃহবধূ তসলিমা বলেন, সবজি আর মাছের দাম অনেক বেড়েছে। গত সপ্তাহের ৩০ টাকার পটোল এ সপ্তাহে দেখছি ৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। লাউ ৬০ টাকার নিচে নেই। আর সব মাছের দামও কেজিতে ৪০-৫০ টাকা বেড়েছে।
মিস্ত্রিপাড়া বাজারে আসা রফিক আহমেদ বলেন, মাছ আর সবজির মূল্যবৃদ্ধি পাওয়া মানে মধ্যবিত্তের ওপর এক ধরনের প্রেসার। দুই পদের সবজি কিনতে ১০০ টাকা গুনতে হচ্ছে। ঘেরের মাছ না হয় বাদ দিলাম, সামুদ্রিক মাছের দামও ৬০-৭০ টাকা কেজিতে বেড়েছে। বাজারের এমন মূল্যবৃদ্ধি পেলে অন্যান্য পণ্যের দাম বাড়তেও সময় লাগবে না বলে তিনি অভিযোগ করেন।
তিনি আরও বলেন, মূল্যবৃদ্ধির কারণ খুঁজে এখনই নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। নইলে কয়েক দফায় বৃদ্ধি পাওয়া দাম একবারে কমবে না।
আরিফুর রহমান/এমএন/জেআইএম