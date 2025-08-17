ফরিদপুরে এনসিপি নেতার পদত্যাগ

  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৫৭ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলা জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রধান সমন্বয়ক ফরহাদ হোসেন খান পদত্যাগ করেছেন। রোববার (১৭ আগস্ট) দলীয় মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আব্দুল্লাহ বরাবর পাঠানো পদত্যাগপত্রে তিনি এ সিদ্ধান্তের কথা জানান।

পদত্যাগপত্রের অনুলিপি ফরিদপুর জেলা এনসিপির আহ্বায়ক, নগরকান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নগরকান্দা উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এবং নগরকান্দায় প্রেস ক্লাবে পাঠানো হয়েছে।

পদত্যাগপত্রে ফরহাদ হোসেন খান উল্লেখ করেন, ২০২৫ সালের ৪ জুন কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আব্দুল্লাহ স্বাক্ষরিত এক চিঠির মাধ্যমে নগরকান্দা উপজেলা এনসিপির সমন্বয়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। সে কমিটিতে তাকে প্রধান সমন্বয়ক করা হলেও কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে কোনো আলোচনা বা পরামর্শ নেওয়া হয়নি। যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থি বলে দাবি করা হয়।

পদত্যাগের সত্যতা নিশ্চিত করে ফরহাদ হোসেন খান জাগো নিউজকে বলেন, আমাকে অবগত না করে ওই কমিটি ঘোষণা করা হয়। এর প্রতিবাদ স্বরূপ আমি প্রধান সমন্বয়কের পদ থেকে পদত্যাগ করেছি। পদত্যাগ পত্রের অনুলিপির কপি ডাকযোগে সংশ্লিষ্টদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এনসিপির ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমি আর সম্পৃক্ত থাকবো না।

এ বিষয়ে ফরিদপুর জেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী এস এম জাহিদ জাগো নিউজকে বলেন, রাজনীতিতে সবার ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে। তবে এখন পর্যন্ত এমন কোনো পদত্যাগপত্র হাতে পাইনি।

বিষয়টি সম্পর্কে জানতে ফরিদপুর জেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী সৈয়দা নীলিমা দোলার মোবাইলে কল দিলেও তিনি রিসিভ না করায় বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

