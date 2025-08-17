  2. দেশজুড়ে

বাঘাইছড়ি

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:২৩ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়িতে পাহাড় কাটার অভিযোগে উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সুদর্শন চাকমার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

শনিবার (১৬ আগস্ট) রাতে বাঘাইছড়ি থানায় মামলাটি করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের রাঙ্গামাটি কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মুমিনুল ইসলাম।

অধিদপ্তর সূত্র জানায়, কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া পাহাড় কাটার ঘটনায় বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এর ৬ (খ) ধারায় মামলাটি করা হয়।

মামলার আসামি সুদর্শন চাকমা বাঘাইছড়ি উপজেলার রূপকারী ইউনিয়নের রূপকারী গ্রামের মৃত পূর্ণলাল চাকমার ছেলে। তিনি দুই দফায় বাঘাইছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন।

এজাহারে বলা হয়, রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক কার্যালয় থেকে নির্দেশনার ভিত্তিতে বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইছড়ি থানা থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে পাহাড়টি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, প্রায় ৬০ হাজার বর্গফুট পাহাড়ের জায়গা কাটা। স্থানীয় বাসিন্দাদের সাক্ষ্যমতে জানা যায়, পাহাড়টির মালিক বাঘাইছড়ি উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সুদর্শন চাকমা। তার তদারকিতে পাহাড় কাটা হয়েছে।

এজাহারে আরও বলা হয়, পাহাড় কাটার ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন/পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়নি।

বাঘাইছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবীর জানান, পরিবেশ অধিদপ্তর একটি মামলা করেছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নিতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

