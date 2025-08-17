শ্রীপুরে দেওয়াল ধসে কারখানা শ্রমিকের মৃত্যু

শ্রীপুরে দেওয়াল ধসে কারখানা শ্রমিকের মৃত্যু
গাজীপুরের শ্রীপুরে কারখানার দেওয়াল ধসে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (১৭ আগস্ট) সকালে উপজেলার বহেরারচালা গ্রামে লান্তাবুর অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহতের নাম বেলাল হোসেন (৩৫)। তিনি নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলার নওপাড়া গ্রামের গোলাম হোসেনের ছেলে। ওই কারখানায় প্রিন্টিং ইনচার্জ হিসেবে চাকরি করতেন।
জানা গেছে, বহুদিন ধরে কারখানার পেছনের ওই দেওয়ালটি নড়বড়ে অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল। রোববার সকালে ওই দেওয়ালের পাশ দিয়ে বেলাল হোসেনসহ আরও কয়েকজন কারখানায় কাজে যাচ্ছিলেন। এ সময় দেয়ালটি ধসে পড়লে বেলাল আহত হন। তাকে দ্রুত উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের উদ্দেশ্যে নেওয়ার জন্য রওনা দেন। পথে ময়মনসিংহের ভালুকা পর্যন্ত পৌঁছলে বেলালের অবস্থার অবনতি দেখা দেয়। পরে তাকে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ সালমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনো বক্তব্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করে কারখানার অন্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, দেওয়াল ধসে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার হবে।
