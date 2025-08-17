  2. দেশজুড়ে

সাদা পাথর লুট

৫ দিনেও শেষ হয়নি তদন্ত কাজ, বাড়লো সময়

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিলেট
প্রকাশিত: ০৬:০০ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
৫ দিনেও শেষ হয়নি তদন্ত কাজ, বাড়লো সময়

পাঁচ দিনেও শেষ হয়নি সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সাদা পাথর লুটপাটের তদন্ত কাজ। রোববার (১৭ আগস্ট) প্রতিবেদন দাখিল করার কথা থাকলেও আরও তিনদিন সময় চেয়েছে কমিটি।

তদন্ত কমিটির প্রধান ও সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) পদ্মাসন সিংহ এ তথ্য জানান।

এর আগে মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সন্ধ্যায় সাদা পাথর লুটপাটের ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে জেলা প্রশাসন।

সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) পদ্মাসন সিংহ ছাড়াও কমিটিতে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ও পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালককে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে।

কমিটির প্রধান পদ্মাসন সিংহ বলেন, সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আমরা জেলা প্রশাসকের কাছে আরও তিনদিন সময় চেয়েছি। আপাতত মৌখিকভাবে তিনদিন সময় বর্ধিত করা হয়েছে। বর্ধিত সময়ের জন্য লিখিত অনুমতি পাওয়া যাবে।

আহমেদ জামিল/জেডএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।