  2. দেশজুড়ে

এক ইলিশের দাম ৬ হাজার টাকা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পটুয়াখালী
প্রকাশিত: ০৬:৫০ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
এক ইলিশের দাম ৬ হাজার টাকা

পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জে এক কেজি ৮২০ গ্রাম ওজনের একটি ইলিশ ছয় হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। রোববার (১৭ আগস্ট) সকালে পায়রা নদীতে স্থানীয় জেলে নীরব হাওলাদারের জালে মাছটি ধরা পড়ে। পরে তিনি এটি উপজেলার সুবিদখালী বাজারের মৎস্য আড়তে নিয়ে যান।

আড়তে ব্যবসায়ী হরেন বাবু জানান, মাছটি নিলামে জাকির হোসেন নামের এক ব্যবসায়ী ৬ হাজার টাকায় কিনে নেন। এ সময় বাজারে ভিড় জমে যায় উৎসুক মানুষের। সচরাচর এত বড় ইলিশ এ বাজারে পাওয়া যায় না বলেও তিনি জানান।

জাকির হোসেন বলেন, এত বড় ইলিশ এখন সচরাচর মেলে না। তাই নিলামে কিনেছি। মাছটি বিক্রি করে কতটা লাভ হবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না।

এক ইলিশের দাম ৬ হাজার টাকা

জেলে নীরব হাওলাদার বলেন, এর আগে এতো বড় ইলিশ পাইনি। মাছটি পেয়ে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। ভালো দামে মাছ বিক্রি করতে পেরেছি।

মির্জাগঞ্জ উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো. মাহফুজুর রহমান বলেন, সম্প্রতি দেড় কেজির আশপাশে ইলিশ ধরা পড়ছে। তবে এক কেজি ৮২০ গ্রাম ওজনের ইলিশ ৬ হাজার টাকায় বিক্রি হওয়াটা কিছুটা বেশি দাম। নিয়ম মেনে মাছ ধরা ও অবরোধকাল মেনে চলার কারণে বড় ইলিশ ধরা পড়ার সম্ভাবনা বাড়ছে।

মাহমুদ হাসান রায়হান/আরএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।