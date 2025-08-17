  2. দেশজুড়ে

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ডোবায় পড়ে তিন শিশুর মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৬:৫৪ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জে ডোবায় পড়ে তিন শিশুর মৃত্যু
ফাইল ছবি

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ডোবায় পড়ে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। রোববার (১৭ আগস্ট) সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এরমধ্যে পৌর এলাকার চরমোহনপুর-চকপাড়ার ডোবায় ডুবে মারা যায় দুই শিশু।

নিহতরা হলো- চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার মোজাহিদুর রিহান (৭) ও আব্দুল্লাহ আল আরিয়ান (৫) এবং শিবগঞ্জ উপজেলার দশরশিয়া গ্রামের আবু সাঈদ।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মতিউর রহমান বলেন, মহানন্দা নদীতে পানি বৃদ্ধির কারণে চরমোহনপুর এলাকার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়। সেখানকার একটি ডোবায় জমে থাকা পানিতে ডুবে যায় মোজাহিদুর ও আরিয়ান। পরে দুজনের মরদেহ ভেসে উঠলে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

অপরদিকে শিবগঞ্জ উপজেলার দশরশিয়া এলাকায় বাড়ির পাশে একটি ডোবায় ডুবে মারা যান আবু সাঈদ নামে ১৩ মাস বয়সের এক শিশু।

বাড়ির পাশে খেলার সময় অসাবধানতা ডোবায় পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয় বলে জানান শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম কিবরিয়া।

সোহান মাহমুদ/জেডএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।