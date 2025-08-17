মাছ ধরার সময় খালে মিললো ৬ গ্রেনেড

মাছ ধরার সময় খালে মিললো ৬ গ্রেনেড
বগুড়ার বারপুরে মহাসড়কের পাশের একটি খাল থেকে ছয়টি হ্যান্ড গ্রেনেড উদ্ধার হয়েছে। রোববার (১৭ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার বারখি নামের ওই খাল থেকে গ্রেনেডগুলো উদ্ধার করে পুলিশ।
বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাসির জানান, বর্তমানে আশপাশের এলাকা ঘিরে রেখেছে সেনাবাহিনী।
স্থানীয় বাসিন্দা মানিক জানান, পরিবারের দুই সদস্যকে নিয়ে দুপুরে বারখি খালে মাছ ধরতে আসেন। মাছ ধরার আগে খালের পানি নিষ্কাশনের সময় দুই দফায় দুটি করে চারটি গ্রেনেড উঠে আসে। বিষয়টি পুলিশকে জানালে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেনেড উদ্ধার করে তারা।
সেনাবাহিনীর বগুড়া সদর ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন জানে আলম সাদিফ জানান, ঘটনাস্থলে এসে সেনা সদস্যরা ওই খালে অভিযান চালালে আরও দুটি হ্যান্ড গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়।
তিনি আরও জানান, বগুড়া সেনানিবাসের বোম ডিসপোজাল ইউনিটের একটি বিশেষজ্ঞ দল আসবে। এরপর উদ্ধার হওয়া হ্যান্ড গ্রেনেড সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো যাবে। ঘটনাস্থল যৌথ বাহিনী ঘিরে রেখেছে। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
