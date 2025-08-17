  2. দেশজুড়ে

রিসোর্ট থেকে ৭ নারী-পুরুষ আটক, মালিককে লাখ টাকা জরিমানা

প্রকাশিত: ০৭:৫০ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
দিনাজপুরে ‘জীবন মহল’ নামে একটি রিসোর্টে অভিযান চালিয়েছে প্রশাসন। এসময় রিসোর্টের হোটেল ‘হোয়াইট হাউস’ থেকে ৭ নারী-পুরুষকে আটক করে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়। একই সঙ্গে অনুমোদন না থাকায় হোটেল মালিককে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

শনিবার (১৬ আগস্ট) রাতে বিরল উপজেলায় পুলিশ সুপার মো. মারুফাত হোসেনের নেতৃত্বে এ অভিযান চলে।

আটকরা হলেন- জীবন মহল রিসোর্টের কর্মচারী মো. শাহিন (৩৭), সদর উপজেলার সাহানাজ (৩০), পাটুয়াপাড়ার শারমিন আক্তার (২৮), বাহাদুর বাজারের মোহাম্মদ মোস্তাক আলী (৩৫), বিরল উপজেলার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান (৪৮), দামাইল গ্রামের জুয়েল (৪৫) কুড়িগ্রামের মোহাম্মদ আব্দুল হালিম (৩৫)।

জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অভ্র জ্যোতি বড়াল ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে লাইসেন্স না থাকায় হোটেল মালিককে ১ লাখ টাকা জরিমানা করেন। একই সঙ্গে অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে আটকদের ৩৮ হাজার টাকা জরিমানা ও ১৫ দিন থেকে এক মাস পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

বিরল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস সবুর জানান, ৭ ঘণ্টা অভিযান চালিয়ে রিসোর্টে অনৈতিক কাজে লিপ্ত অবস্থায় সাতজনকে আটক করা হয়।

