  2. দেশজুড়ে

গাজীপুরে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিকে কুপিয়ে লাখ টাকা ছিনতাই

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি গাজীপুর
প্রকাশিত: ০৮:৫৪ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
গাজীপুরে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিকে কুপিয়ে লাখ টাকা ছিনতাই
ফাইল ছবি

গাজীপুরে ওষুধ কোম্পানির এক প্রতিনিধিকে কুপিয়ে দেড় লাখ টাকা ও মোবাইল ছিনিয়ে নিয়েছে ছিনতাইকারীরা। শনিবার (১৬ আগস্ট) রাত সোয়া ১১টার দিকে মহানগরীর বড়বাড়ি এলাকার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে।

চাপাতির আঘাতে আহত ব্যক্তির নাম আশিক চৌধুরী (৩২)। তার বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামে। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বড়বাড়ি থেকে অটোরিকশায় উঠে বোর্ড বাজারে যাচ্ছিলেন আশিক। অটোরিকশাটি গাছা সড়কের মাথায় পৌঁছালে আগে থেকেই অটোরিকশায় থাকা যাত্রীবেশে চার ছিনতাইকারী টাকা ও মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় বাধা দিলে ছিনতাইকারীরা আশিককে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করে।

পরে ছিনতাইকারীরা আশিকের কাছ থেকে নগদ এক লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং দুটি মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর আশিককে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। রাত ৩টার দিকে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

গাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম বলেন, আশিক চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি বিভিন্ন দোকান থেকে টাকা কালেকশন করে অটোরিকশায় বাড়ি ফিরছিলেন। এসময় ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ে গুরুত্বর আহত হন। এ ঘটনায় ইনসেপ্টা কোম্পানির এরিয়া ম্যানেজার উজ্জ্বল চন্দ্র দাস বাদী হয়ে গাছা থানায় মামলা করেছেন। ছিনতাইকারীদের শনাক্ত করে তাদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

মো. আমিনুল ইসলাম/জেডএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।