  2. দেশজুড়ে

রাজবাড়ী সদর হাসপাতাল

খাবার মেন্যুতে খাসির মাংস-রুই-কাতলা, রোগীরা পান পাঙাশ-মুর‌গি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাজবাড়ী
প্রকাশিত: ০৬:১০ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
খাবার মেন্যুতে খাসির মাংস-রুই-কাতলা, রোগীরা পান পাঙাশ-মুর‌গি

নানা অনিয়মের অ‌ভিযোগে রাজবাড়ী সদর হাসপাতা‌লে অ‌ভিযান প‌রিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন ক‌মিশন (দুদক)। অভিযানে কিছু অনিয়মের সত্যতা পাওয়া গেছে।

বুধবার (২০ আগস্ট) দুপু‌র থে‌কে বিকেল ৪টা পর্যন্ত দুদক সম‌ন্বিত জেলা কার্যালয় ফ‌রিদপুরের সহকারী প‌রিচালক মো. মুস্তা‌ফি‌জের নেতৃত্বে এ অ‌ভিযান প‌রিচা‌লিত হয়।

হাসপাতালের হিসাব শাখা, স্টোক, ওয়ার্ড ও রান্নাঘরসহ বি‌ভিন্ন স্থা‌নে অ‌ভিযান প‌রিচালনা করে দুদকের টিম।

দুদক টিম জানায়, রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে রোগীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। প্রথমে ছদ্মবেশে হাসপাতালের ওয়ার্ডসহ বি‌ভিন্ন স্থান পর্যবেক্ষণ করা হয়। এসময় দেখা যায়, রোগীদের ডায়েট চার্ট অনুযায়ী খাবার দেওয়া হয় না। সপ্তাহের পাঁচদিন পাঙাশ মাছ ও মুরগি দেওয়া হয়। অথচ খাবারের মেন্যুতে রয়েছে সপ্তাহে একদিন খাসির মাংসসহ কাতলা, রুই ও পাঙাশ। হাসপাতাল প্রাঙ্গণ অপরিচ্ছন্ন দেখা গেছে। কিছু ওষুধও কম পেয়েছে দুদক টিম।

খাবার মেন্যুতে খাসির মাংস-রুই-কাতলা, রোগীরা পান পাঙাশ-মুর‌গি

ফ‌রিদপুরের সহকারী প‌রিচালক মো. মুস্তা‌ফি‌জ বলেন, আমরা প্রমাণাদি সংগ্রহ করেছি। এখন এগুলো পর্যা‌লোচনা করে ক‌মিশন বরাবর রি‌পোর্ট আকারে পাঠানো হবে।

এসময় দুদক সমন্বিত জেলা কার্যাল‌য়ের ফ‌রিদপুরের উপসহকারী প‌রিচালক কামরুল হাসান, সহকারী প‌রিদর্শক মো. শামীম উপ‌স্থিত ছিলেন।

অ‌ভিযানের শুরুর দিকে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. শেখ মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান উপ‌স্থিত ছিলেন। পরে জরুরি এক‌টি অস্ত্রোপচারের কথা বলে সরে পড়েন।

তি‌নি ব‌লেন, ‌‘আমার জরুরি একটা অস্ত্রোপচার থাকায় দুদকের টিমের প্রধানকে বলে চলে এসেছি। তারা অভিযানে অনিয়ম পেলে আমাদেরকে বলুক, সমস্যা নেই।’

রু‌বেলুর রহমান/এসআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।