নাটোরে অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধে সেনা অভিযান, আটক ৩
নাটোরের লালপুরে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের অভিযোগে সেনাবাহিনী যৌথ অভিযান পরিচালনা করে তিনজনকে আটক করেছে। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রালপুরেরচর জাজিরা এলাকায় বালু উত্তোলনকারীদের হাতেনাতে আটক করা হয়।
আটকরা হলেন- মো. মাসুম শেখ (২৩), মো. আদিল শেখ (৩৩) ও মো. জাহিদুল ইসলাম (২৯)। আটক সবাই কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার মোসলেমপুর গ্রামের বাসিন্দা।
সেনাবাহিনীর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, লালপুর উপজেলার দিয়ার বাহাদুরপুর মৌজায় ইজারাপ্রাপ্ত হলেও মোল্লা ট্রেডার্স নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে লালপুর মৌজার চর জাজিরা এলাকায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলন শুরু করে। এতে আশপাশের কৃষিজমি হুমকির মুখে পড়ছে ও নদীভাঙনের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে শহর রক্ষা বাঁধের অতি নিকটে বালু উত্তোলন করায় লালপুর শহরসহ আশপাশের এলাকায় বড় ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দেয়।
এমন পরিস্থিতিতে এলাকাবাসী লালপুর ক্যাম্পে লিখিত অভিযোগ করলে সেনাবাহিনী দ্রুত অভিযান চালায়। অভিযানে বালু উত্তোলনরতদের হাতেনাতে আটক করা হয়। আটকদের পুলিশি কার্যক্রমের জন্য লালপুর থানায় সোপর্দ করেছে সেনাবাহিনী।
লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, আটক তিনজনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
রেজাউল করিম রেজা/এমএন/এমএস