ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার
ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ভাড়া ৫০ টাকা থেকে ৫ টাকা বাড়িয়ে ৫৫ টাকা করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে পূর্বের ভাড়া ৫০ টাকা দিয়েই যাত্রীরা যাতায়াত করতে পারবেন।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) সকালে নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক ও জেলা যাত্রী-পণ্য পরিবহণ কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা বলেন, অনিবার্য কারণ বশত গত ২০ আগস্ট বন্ধন ও উৎসব পরিবহনের বর্ধিত ভাড়ার বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হয়েছে। সেহেতু ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে বন্ধন ও উৎসব পরিবহনের ভাড়া পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে।
আরও পড়ুন:
- মা-ছেলের ভিক্ষায় জমানো চিকিৎসার টাকা চুরি, গ্রেফতার ২
- নির্বাচনে কালো টাকা-সন্ত্রাস ছড়ানোর পথ বন্ধ করতে হবে: শাহজাহান
এর আগে গত ২০ আগস্ট নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসন ও বিআরটিএ’র উদ্যোগে এই সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা।
সভায় পরিবহন মালিকরা ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ভাড়া বাড়ানোর দাবি করেন। সভায় উপস্থিত সবাই সরকারি প্রজ্ঞাপন ও ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটের হিসাব আলোচনা পর্যালোচনা করেন। পরবর্তীতে সবার পর্যালোচনা অনুযায়ী ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ভাড়া ৫০ টাকা থেকে ৫ টাকা বাড়িয়ে ৫৫ টাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি সপ্তাহের ৭ দিনই শিক্ষার্থীদের জন্য হাফ ভাড়া নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।
ভাড়া বৃদ্ধির পর বিভিন্ন মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃস্টি হয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন সংগঠন থেকে আন্দোলন কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়। বিষয়টি জেলা প্রশাসনের দৃষ্টিগোচর হলে জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে ৫ টাকা ভাড়া বৃদ্ধিকে স্থগিত করে দেওয়া হয়।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এমএন/এমএস