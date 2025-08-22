চুয়াডাঙ্গায় ধান কাটার সময় হারভেস্টারের আঘাতে ইজিবাইকচালকের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় ধান কাটার সময় হারভেস্টারের আঘাতে ইজিবাইকচালকের মৃত্যু
চুয়াডাঙ্গা সদরে ধান কাটার সময় হারভেস্টার মেশিনের আঘাতে ইবাদত হোসেন (৪৫) নামের এক ইজিবাইকচালকের মৃত্যু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেলে সদর উপজেলার পদ্মবিলা ইউনিয়নের বুড়োপাড়া গ্রামের আপাগাড়ির মাঠে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ইবাদত হোসেন ওই গ্রামের মৃত আজগার আলীর ছেলে। পেশায় তিনি ইজিবাইকচালক ছিলেন।
পরিবার জানায়, বৃহস্পতিবার দুপুরে গবাদিপশুর জন্য মাঠ থেকে ঘাস সংগ্রহ করতে যান ইবাদত। এসময় গ্রামের আইনালের জমিতে ধান কাটছিল হারভেস্টার মেশিন। ইবাদত মেশিনের পেছনে ঘাস কুড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ মেশিনটি পিছনের দিকে সরালে চাকায় আঘাত পেয়ে মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখম হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান ইবাদত। পরে স্থানীয়রা হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
স্থানীয় ইউপি সদস্য রবিউল ইসলাম বলেন, এটি অত্যন্ত দুঃখজনক একটি দুর্ঘটনা। মেশিনের রডে আঘাত লেগেই তিনি মারা গেছেন।
চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. আফরিনা ইসলাম জানান, পরিবারের সদস্যরা মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসেন। মাঠেই তিনি মারা গেছেন বলে আমাদের জানানো হয়েছে।
হুসাইন মালিক/এমএন/এমএস