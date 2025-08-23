কুমিল্লায় চাঁদাবাজির অভিযোগে পিটিয়ে হত্যায় মামলা, গ্রেফতার ৭

কুমিল্লায় চাঁদাবাজির অভিযোগে পিটিয়ে হত্যায় মামলা, গ্রেফতার ৭
কুমিল্লা বিসিক শিল্পনগরীতে চাঁদাবাজির অভিযোগে সায়েম (২২) নামের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় ৫০ জনের নামে মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন কুমিল্লা কোতোয়ালী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহিনুল ইসলাম।
নিহত সায়েম সদর উপজেলার দিদার মার্কেট এলাকার অটোরিকশা চালক বাবা আমিনুল ইসলামের সঙ্গে ভাড়া বাসায় থাকতেন। তাদের মূল বাড়ি রংপুর জেলায়।
স্থানীয় সূত্র জানায়, সায়েম ও তার সহযোগীরা বিসিক শিল্প এলাকার বিভিন্ন ফ্যাক্টরি থেকে চাঁদা সংগ্রহ করতেন। এছাড়া চুরি-ছিনতাইয়ের সঙ্গেও সে জড়িত। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাতে সায়েম বিসিকের ফুলমতি ভবনের জান্নাত ফুড ফ্যাক্টরিতে চাঁদার জন্য যায়। এসময় ফ্যাক্টরির লোকজন তাকে ওই ভবনে মারধর করে আটকে রাখে। পরবর্তীতে সায়েমের সঙ্গীরা সেখানে গিয়ে হট্টগোল করে। এসময় এলাকাবাসী জড়ো হয়ে পুনরায় সায়েমকে মারধর করে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
কুমিল্লা কোতোয়ালী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহিনুল ইসলাম বলেন, নিহতের বাবা আমিনুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলা করেছেন। পরে এ ঘটনায় সঙ্গে জড়িত ৭ জনকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। নিহত সায়েম বিসিক এলাকায় চাঁদাবাজি, চুরি ও ছিনতাইয়ে জড়িত ছিল বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।
জাহিদ পাটোয়ারী/এমএন/জিকেএস