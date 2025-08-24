  2. দেশজুড়ে

যমুনা সেতুর ওপর তিন ট্রাকের সংঘর্ষ, দুই পারে যানজট

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জ
প্রকাশিত: ১১:১৮ এএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
যমুনা সেতুতে তিনটি ট্রাকের সংঘর্ষে সেতুর উত্তরবঙ্গমুখী লেনে প্রায় দেড় ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল। এতে যমুনা সেতুর দুই প্রান্তে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। পরে রেকারের সাহায্যে ক্ষতিগ্রস্ত ট্রাকগুলো সরিয়ে নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

রোববার (২৪ আগস্ট) ভোর ৫টার দিকে যমুনা সেতুর ২৩ নম্বর পিলারের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

যমুনা সেতুর সাইট অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী আহসানুল কবীর পাভেল জাগো নিউজকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, ট্রাক-কাভার্ডভ্যান ও দুধবাহী গাড়ি একটি আরেকটির পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে উত্তরবঙ্গগামী লেনে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে ট্রাকগুলো রেকারের সাহায্যে সরিয়ে নেওয়া হলে সাড়ে ৬টার দিকে চলাচল স্বাভাবিক হয়।

যমুনা সেতু পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুজ্জামান আসাদ বলেন, ওই দুর্ঘটনায় প্রায় দেড় ঘণ্টা উত্তরবঙ্গগামী লেন বন্ধ ছিল। যান চলাচল এখন স্বাভাবিক রয়েছে।

